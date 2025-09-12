Governador de Sergipe defende candidatura do forró a Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, assinou ao lado da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, o plano de ação que oficializa a candidatura do forró a Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). O ato se deu na última quinta-feira, 11, durante a cerimônia de abertura do 1º Festival Internacional do Forró de Raiz, realizado em Lille, na França.

A solenidade aconteceu no Palácio de Belas Artes de Lille e integra as atividades da Temporada Brasil-França 2025, em celebração aos 200 anos de amizade entre os dois países. O documento assinado representa um passo decisivo para o reconhecimento internacional do gênero musical que embala as festas, a memória e os sentimentos de gerações inteiras no Nordeste brasileiro.

Em seu discurso, Fábio Mitidieri destacou o compromisso com a valorização e preservação das raízes culturais do povo nordestino e sergipano. “Para nós nordestinos, sergipanos em especial, o forró é uma expressão da cultura, do jeito de ser. A gente reúne a família ao redor de uma fogueira para comer comidas típicas, resgatar sentimentos e contar histórias e, por meio da nossa cultura, a gente expressa o que é ser nordestino, com a letra do nosso forró e a nossa arte. Os festejos juninos são mais do que economia ou empregos: são uma celebração da vida, do amor e da paz. No momento em que a Europa e o mundo enfrentam desafios como guerras, o forró leva uma mensagem de amor, esperança, cultura e arte”, ressaltou o governador.

Segundo o presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Gustavo Paixão, o Estado trabalha para fortalecer a campanha de candidatura do forró como Patrimônio da Humanidade por ser um bem cultural que transcende fronteiras. “Aqui temos vários artistas, representantes do Consórcio Nordeste, e o nosso governador Fábio Mitidieri reforçando a candidatura do nosso forró. O Nordeste está muito bem representado aqui na França”, declarou.

O secretário especial da Cultura de Sergipe (Secult), Valadares Filho, enfatizou o protagonismo do Governo de Sergipe no movimento de valorização do forró tradicional. “Nosso governador está fazendo com que o forró raiz seja cada vez mais valorizado. É um momento extraordinário e muito importante para os sergipanos”, disse.

Já o secretário executivo da Secult, Irineu Fontes, evidenciou o papel do forró como motor de identidade e desenvolvimento regional: “Sergipe é o país do forró, e o Nordeste é uma nação forrozeira. Nosso estado aposta no forró não só como música, mas como instrumento de desenvolvimento”.

O músico sergipano Mestrinho, vencedor do Grammy Latino, apresenta-se no evento nesta sexta-feira, 12, ao lado da cantora sergipana Antônia Amorosa. Segundo ele, a presença de Sergipe no evento é uma demonstração da força cultural do estado. “Sergipe sempre fez e faz sua parte na contribuição com a cultura. Somos um estado riquíssimo e estamos aqui felizes da vida, representando bem um estado que contribui 100% para o Nordeste e para que a nossa cultura se eleve cada vez mais”, destacou o artista.

Já de acordo com a cantora Antônia Amorosa, o executivo estadual de Sergipe exerce um papel de destaque nas políticas públicas voltadas ao forró. “Sergipe pontua, hoje, no cenário das políticas públicas do Nordeste, como a mais presente nas ações voltadas para o nosso forró”, afirmou.

Festival

O 1º Festival Internacional do Forró de Raiz acontece de 11 a 14 de setembro em dois importantes espaços culturais de Lille: o Palais de Beaux-Arts e o Le Grand Sud. Com programação gratuita, o evento celebra a diversidade do forró pé de serra, baião, cordel, xilogravura, quadrilhas juninas e outras manifestações tradicionais do Nordeste.

A iniciativa é do Governo da Paraíba, com apoio da Associação Cultural Balaio Nordeste, da associação francesa Lille3000 e do Consórcio Nordeste. O festival tem como objetivo promover a cultura brasileira no exterior com apoio do Instituto Francês, Governo da França, Instituto Guimarães Rosa, Ministério da Cultura, Ministério das Relações Exteriores e Governo Federal.

Foto: Wilson Mendes