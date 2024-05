Governador em exercício enaltece protagonismo dos estudantes sergipanos no Atheneu ONU, em Aracaju

Nesta segunda-feira (13), o Teatro Atheneu foi palco da cerimônia de encerramento da 6ª edição do Atheneu ONU – maior simulação estudantil da Assembleia Geral da ONU na América Latina -, iniciada na última sexta-feira, 10. Pelo sexto ano consecutivo, os jovens sergipanos mostraram a força e o protagonismo estudantil debatendo importantes temas mundiais da atualidade.

Para o governador em exercício, Zezinho Sobral, o evento é uma oportunidade para que os jovens sergipanos reforcem suas ideias e papel no mundo. “O que a gente verifica aqui é a consolidação do apoio dado por meio da educação, por intermédio do Governo do Estado e das entidades de um modo geral, como o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas, na movimentação política desses jovens que se formam para defender temas importantes e para construir uma noção de coletividade, e na construção da formação política dos nossos sergipanos e sergipanas”, destacou o gestor.

O chefe do Executivo estadual interino enfatizou ainda que o evento dialoga com as demais ações do Governo do Estado que, diante de um mundo cada vez mais globalizado, tem buscado oportunidades para Sergipe com o estreitamento das relações com diversos países. “Essa edição representa a consolidação dessa ação. A gente vive numa projeção muito grande do estado de Sergipe para todo o mundo. O governador se coloca à disposição para estar presente em várias partes do mundo, em vários eventos, atraindo investimentos e os olhares para o nosso estado. É um momento especial. Estou como governador interino em função da viagem do nosso governador Fábio Mitidieri com o Consórcio Nordeste para levar ao mundo nossas demandas e trazer investimentos, desenvolvimento e oportunidades para essa juventude. É isso que o nosso governador Fábio está buscando”.

O Atheneu ONU já se consolidou como uma referência em debates de temas globais e nacionais e nesta edição reuniu cerca de 900 estudantes da rede pública estadual da capital e do interior, da rede privada e da Universidade Federal de Sergipe (UFS), assim como representantes da juventude, professores e poder público, para discutir questões como o papel da ONU no combate à pobreza e à desigualdade.

O diretor do Centro de Excelência Atheneu Sergipense, Daniel Lemos, lembrou que, neste ano, a ação contou com recursos do Programa de Transferência de Recursos Financeiros Diretamente às Escolas Públicas Estaduais (Profin). “O que nos encanta no projeto é o protagonismo dos alunos. Como, neste ano, fomos a única delegação sergipana a estar em Harvard e Yale para participar das simulações da ONU nos Estados Unidos, fizemos aqui o primeiro comitê totalmente em inglês, com alunos discutindo as causas internacionais. Então acreditamos que, neste ano, a internacionalização do projeto irá se consolidar”, afirmou o gestor do Atheneu.

A diretora geral desta edição do projeto, Clara Almeida, pontuou que o Atheneu ONU proporciona a ferramenta de mudança social mais eficaz já registrada: a educação, e que, com a orientação e o cuidado necessários todos os jovens gostariam de política. “O Atheneu ONU é bem mais que um local para discutir assuntos voltados à Organização das Nações Unidas. Aqui existem pessoas felizes em mostrar que a política é o seu dia a dia. E que eu, como mulher autodeclarada preta e periférica, posso discursar em frente de autoridade do estado inteiro e ser ouvida. E que, além de tudo, você pode e deve adentrar neste mundo, entender como a nossa nação funciona e o que podemos fazer para mudar o rumo da humanidade”, discursou.

Sergipe no Mundo

Zezinho Sobral aproveitou a oportunidade para informar que, em breve, o governador Fábio Mitidieri lançará o Sergipe no Mundo, que pretende fomentar o ensino de idiomas na rede estadual e o intercâmbio estudantil para fortalecer as potencialidades dos jovens sergipanos. “Quando o governador retornar de viagem lançará o edital e as projeções do Sergipe no Mundo, para colocar os alunos da escola pública sergipana em vários países para terem acesso a outros idiomas e culturas, a oportunidades e dizer o quanto Sergipe é um grande estado, cheio de pessoas com potencial”, explanou o governador em exercício.

