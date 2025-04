GOVERNADOR FÁBIO CONFIRMA LANÇAMENTO DE EDITAL DO CONCURSO DA FUNDAÇÃO RENASCER NO DIA 15 DE ABRIL

O governador Fábio Mitidieri confirmou que o concurso público para a Fundação Renascer do Estado de Sergipe terá o edital lançado no próximo dia 15 de abril.

Ao todo serão 32 vagas, com o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP) como banca organizadora. As inscrições vão de 2 de maio a 9 de junho, e a previsão é de aplicação das provas em 13 de julho de 2025.

“A pauta é concurso público. Este é o governo dos concursos públicos, e está aqui mais um: o da Fundação Renascer. Mais um concurso sendo lançado, e os adolescentes agradecem, porque a fundação pratica um serviço de excelência. É o governo dos concursos cumprindo sua missão, com mais um edital, e dessa vez para um tema tão caro e importante”, afirmou Fábio.

As 32 vagas se dividem nos cargos de agente socioeducativo, com 25 vagas; e de orientador social, com sete vagas, sendo três para psicólogos, duas para pedagogos, e mais duas de serviço social. Para o cargo de agente socioeducativo, o vencimento básico inicial é de R$ 2.582,83, com oito fases: prova objetiva e redação, heteroidentificação e perícia médica, Teste da Aptidão Física, exame psicotécnico, exames biomédicos, investigação social, prova de títulos, e curso de formação.

Já para o cargo de orientador social o vencimento básico inicial é de R$ 3.308,76. As provas terão duas fases: objetiva e discursiva, e de títulos. O certame está sendo realizado conforme a Lei 9.001, de 31 de março de 2022, que consolidou as carreiras do Sistema Socioeducativo e criou novos cargos para atender à demanda.

A secretária de Estado da Administração (Sead), Lucivanda Nunes, destacou positivamente mais essa iniciativa. “Esse concurso já tinha sido autorizado no ano passado, agora temos a satisfação de divulgar informações sobre o edital, que estará sendo publicado no dia 15. É mais um edital publicado. Além da oportunidade para os cidadãos, fortalecemos a estrutura dos quadros de servidores do governo, das carreiras, prestando um melhor serviço”, pontuou.

Lucivanda também ressaltou a importância do trabalho da Fundação Renascer para o estado. “A área da socioeducação é extremamente importante, pois cuida de adolescentes em situação de vulnerabilidade ou em aplicação de medidas sócioeducativas. A Fundação Renascer faz um grande trabalho de ressocialização, e a gente tem a satisfação de colocar mais esse concurso para as pessoas”, ressaltou.

A Fundação Renascer é responsável pela execução de medidas socioeducativas para adolescentes em conflito com a lei em Sergipe. O concurso busca reforçar o quadro de profissionais, garantindo melhor atendimento e suporte aos socioeducandos. A expectativa é contribuir para o fortalecimento das ações da instituição, promovendo um ambiente mais qualificado no atendimento dos jovens em medidas socioeducativas.

