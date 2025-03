O governador Fábio Mitidieri apresenta a programação dos festejos juninos de 2025. O evento manterá o mesmo formato das edições anteriores, com destaque para o Arraiá do Povo, a Vila do Forró, na Orla de Atalaia, em Aracaju, e a segundona da Rua de São João.

A abertura oficial será no dia 30 de maio, com a inauguração do Arraiá do Povo, que permanecerá ativo até o dia 29 de junho, enquanto a Vila do Forró estará aberta para sergipanos e turistas de 30 de maio a 27 de julho.