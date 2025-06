GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI DESTACA A IMPORTÂNCIA DO FORRÓ CAJU E ELOGIA AS FESTAS JUNINAS EM SERGIPE

O governador Fábio Mitidieri participou, nesta quarta-feira, 18, do Forró Caju, na Praça Hilton Lones, entre os Mercados Centrais, em Aracaju. O evento promovido pela Prefeitura de Aracaju contou, nesta noite, com shows Luiz Ferraz, Natanzinho Lima, Vitor Fernandes, Desejo de Menina e Magníficos.

Recepcionado pelo presidente da Câmara de Aracaju, o vereador Ricardo Vasconcelos, no camarote da Casa, e pelo vice-prefeito e secretário municipal da Comunicação de Aracaju, Ricardo Marques, Fábio destacou que o evento se une ao Arraiá do Povo para garantir atrações diversificadas que atraem sergipanos e turistas e ajudam Sergipe a reforçar o título de ‘país do forró’.

“O Forró Caju é uma tradição da nossa capital e do nosso estado. Uma festa bonita que atrai multidão, que ajuda a movimentar a economia, o turismo e incentiva a nossa cultura. A Vila do Forró, o Arraiá do Povo e o Forró Caju se complementam, tem público para todos. E um evento como esse, somado aos nossos eventos na Orla e a todos que estão ocorrendo por Sergipe, contribuem para a valorização dos nossos artistas”, ressaltou Fábio Mitidieri.

Segundo o presidente da Câmara, Ricardo Vasconcelos, a festa ajuda a preservar a tradição dos festejos na capital. “O Forró Caju, juntamente com o Arraiá do Povo, fecha todo esse ciclo de festejos juninos na nossa cidade. Um mais ao sul do município, outro mais voltado para o centro e região norte, o que possibilita que todo o nosso povo tenha acesso a uma festa pública de qualidade, que tem tudo a ver com as nossas tradições. Esses eventos também movimentam bastante a economia e geram emprego. Então, a gente tem que continuar apostando nas nossas potencialidades, assim como o governador Fábio tem feito e a prefeita Emília, com o apoio da Câmara”, pontuou.

Foto: Arthur Soares/Secom Governo