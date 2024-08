Governador Fábio Mitidieri entrega a Casa de Cultura Sílvio Romero

Um ano e dois meses após dar ordem de serviço para reformar, restaurar e ampliar a Casa de Cultura Sílvio Romero, em Lagarto, o governador Fábio Mitidieri inaugurou a obra nesta terça-feira, 6. A recuperação teve o investimento de R$ 3.380.193,25, fruto de recursos do Tesouro do Estado e emenda parlamentar, viabilizadas pelo secretário Especial de Representação de Sergipe em Brasília, Fábio Reis, enquanto exercia o mandato de deputado federal. A entrega da obra coincidiu com o centenário da Casa, que foi celebrado em junho passado.

“Certa vez ouvi de um indígena: nós, que fomos o futuro de ontem, seremos os ancestrais do amanhã. Quando você reflete sobre isso, diz muito do povo e da cultura. Hoje, nós somos o futuro, amanhã seremos os ancestrais. É por isso que precisamos viabilizar o Memorial Sílvio Romero, para recolher todas as peças e histórias de relevância de Lagarto e reuni-las num só lugar”, propôs o governador, corroborado por Ana Libório, sobrinha neta do escritor Sílvio Romero, enquanto acompanhava a solenidade. “Não vamos deixar esse prédio ruir novamente, governador”, pediu, emocionada.

Preocupado em preservar a história sergipana e em dar uma destinação funcional ao prédio, o governador Fábio Mitidieri autorizou em junho do ano passado a recuperação da estrutura física do Centro Cultural. Por meio de uma permissão de uso, a Academia Lagartense de Letras será a responsável pela gestão do equipamento, podendo, inclusive, realizar eventos culturais e educacionais no imóvel.

Convencido da necessidade de preservar a memória de Lagarto, o secretário Fábio Reis já planeja estender as melhorias na Casa de Cultura. “Eu amo esta cidade. Nossa gente precisa preservar sua cultura, sua memória. Junto com a Academia Lagartense de Letras vamos transformar este espaço no Memorial Sílvio Romero. Já estamos garantindo os recursos de emendas parlamentares com esse objetivo”, reafirmou o secretário Fábio Reis, acrescentando que buscará parceria também com o Instituto Banese.

Melhorias

Entre as intervenções na Casa de Cultura estão a instalação de proteção de incêndio, vedação com cerca, limpeza, dedetização, correção de rachaduras e neutralização de infiltrações, restauração das pinturas e de todas as peças originais de madeira, instalações elétrica e hidrossanitárias, construção de rampa de acessibilidade e de rotas acessíveis e barreira química no entorno. A Casa de Cultura Sílvio Romero dispõe de seis salas, duas delas já estão reservadas para funcionamento da Academia Lagartense de Letras. Nas outras, um dos espaços servirá de biblioteca e outro para exposições itinerantes.

A Casa de Cultura Sílvio Romero leva o nome do renomado lagartense. O prédio, que já passou por dois incêndios, é tombado pelo Patrimônio de Sergipe desde 1995 e já foi sede da Associação Cultural de Lagarto, do Memorial de Lagarto e da Biblioteca Pública Municipal. Em 2014, a Casa de Cultura Sílvio Romero foi fechada.

Academia

A Academia Lagartense de Letras conta com 25 membros, formada por pessoas residentes tanto em Lagarto quanto em Aracaju. “Os de Aracaju são filhos de Lagarto, como a professora Aglaé Fontes, do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (IHGSE), a professora Beatriz Góes, o jornalista Rosalvo Nogueira e o também jornalista Euler Ferreira”, enumerou o presidente da Academia Lagartense de Letras, Paulo Prata, que também é advogado e professor da rede pública estadual de ensino, há dez anos no comando da academia.

Foto: Arthur Soares