Governador Fábio Mitidieri inaugura Aeroporto Internacional de Aracaju

O governador Fábio Mitidieri inaugurou nesta sexta-feira, 7, o Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria, na zona sul da capital, que passou por obras de reforma, ampliação e modernização.

O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o diretor-presidente da Aena Brasil, Santiago Yus, prestigiaram a solenidade.

A unidade, que é administrada pela Aena, teve a área de embarque ampliada e transferida para o 1º andar, passando de 735 metros quadrados para 2,2 mil metros quadrados. O desembarque foi modernizado com novas esteiras de restituição de bagagem automatizadas e aumentou de 785 metros quadrados para 1,15 mil metros quadrados.

“É um sonho para todos nós ter um aeroporto moderno, bonito, confortável e vê-lo agora sendo entregue totalmente reformado é realmente um momento muito especial. Cobrávamos muito isso do Governo Federal e, por meio da concessão feita, hoje podemos prestigiar a Aena entregando um dos aeroportos mais modernos do Nordeste e porque não dizer do Brasil”, disse o governador.

Fábio também destacou a importância das políticas públicas voltadas para o turismo, indispensáveis nesse processo. “Por meio das ações do governo temos contribuído para aumentar significativamente o número de passageiros para cá. Ano passado, houve um de 39% e este ano nós já estamos com 7% de aumento a mais em relação a 2023, demostrando que as políticas públicas estão surtindo efeito e conseguindo atrair cada vez mais pessoas para o estado, impactando em nossa economia. Quero parabenizar a todos que fizeram isso acontecer. São 10 mil novos passageiros somente no mês de junho, graças também aos festejos juninos. Isso gera muita oportunidade para a população”, destacou.

Mitidieri também frisou o apoio do Governo Federal, fundamental para os investimentos realizados pela Aena. “Estamos muito orgulhosos por termos um aeroporto moderno, mostrando que a parceria entre a iniciativa privada e o poder público pode entregar resultados de excelência”.

Com uma nova posição, o pátio de aviação ganhou maior capacidade operacional e a possibilidade de receber aeronaves de porte superior ao atual. “Modernizamos todo o aeroporto, desde a estrutura de pátio, pista, entramos com novas salas de embarque e desembarque, duplicando o tamanho dessas áreas, o TPS também foi todo modernizado com a cara de Sergipe, isso resulta em um movimento maior de passageiros. A expectativa é muito grande também para o mês de junho, por conta do São João que já está acontecendo na Orla de Atalaia.”

Melhorias

Com a reestruturação, pátios e pista estão mais seguros, com iluminação em LED, áreas de escape protegidas nas duas cabeceiras e pavimento recuperado. A circulação de passageiros ficou mais acessível com dois novos fingers, escadas rolantes e elevadores. Foram instalados leitores eletrônicos de cartões de embarque, sistemas automatizados de bagagem, monitores do sistema informativo de voos e preparação para inspeção de volumes por raios-X. Também foram feitas sinalização, pintura, iluminação, adaptações de acessibilidade e renovação completa dos banheiros.

“Eu quero agradecer publicamente todo o apoio do Governo do Estado, ao governador Fábio que desde o primeiro momento nos apoiou, agradeço também à bancada de senadores, representados pelo senador Alessandro Vieira, senador Rogério Carvalho e a toda a bancada de deputados federais. É um momento histórico para Aracaju e para o estado de Sergipe. Agradeço à Aena pelo investimento de quase R$ 140 milhões neste novo aeroporto que vai ajudar a fortalecer não apenas o turismo de lazer, mas o turismo de negócio, porque à medida que estruturamos o aeroporto, promovemos o desenvolvimento, sobretudo para um estado tão importante para o Nordeste, um estado de dois milhões e duzentos mil habitantes que tem um grande potencial econômico e por meio desse aeroporto queremos fazê-lo se desenvolver cada vez mais”, frisou Silvio.

Segundo o ministro, após a reestruturação do aeroporto, o próximo desafio é garantir as operações internacionais para que Sergipe também receba voos de Portugal, Espanha, ampliando o serviço de aviação para o estado. “Saímos de 22.950 mil passageiros para um milhão cento e cinquenta em 2023, num crescimento de 23%. Quanto mais a população vem a Sergipe, quanto mais turistas vêm, mais a gente gera emprego, gera renda e movimenta a economia sergipana. Temos dialogado com a bancada, com o governador Fábio e com a própria Aena para que agora possamos percorrer o mundo, buscando novos voos para Sergipe, por meio da divulgação das potencialidades do estado.”

Aena

Em 2022, as obras de reestruturação no Aeroporto de Aracaju foram iniciadas pela Aena Brasil, companhia espanhola considerada a maior operadora aeroportuária do mundo em número de passageiros.

O diretor-presidente da Aena Brasil, Santiago Yus, ressaltou a relevância da força-tarefa entre o Governo do Estado, as entidades de promoção turística, a Prefeitura de Aracaju, a iniciativa privada. “Estamos muito felizes de estarmos inaugurando a maior transformação histórica do Aeroporto de Aracaju. Essa entrega representa um investimento para o Nordeste. Essa reforma atende todos os subsistemas, desde o saguão de check-in, salão de desembarque, novo canal de inspeção, nova tecnologia. O aeroporto está pronto para receber todas as atividades e colaborar com o Estado, com a prefeitura e com nossas empresas privadas. Os aeroportos sozinhos não fazem nada. Juntos, vamos continuar fazendo crescer o aeroporto como estamos fazendo”.

No Brasil, a concessionária administra 17 terminais. No Nordeste, são seis unidades: Recife (PE), Maceió (AL), João Pessoa (PB), Aracaju (SE), Juazeiro do Norte (CE) e Campina Grande (PB). Hoje a concessionária é responsável por cerca de 20% do tráfego aéreo nacional.

Foto: Mandala 360