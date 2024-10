GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI PARTICIPA DA 1ª CORRIDA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SERGIPE NESTE DOMINGO

O governador Fábio Mitidieri participou, neste domingo, 13, da 1ª Corrida dos Servidores Públicos de Sergipe, na Orla da Atalaia, em Aracaju. O evento, promovido pelo Governo de Sergipe, por meio das secretarias de Estado da Administração (Sead) e do Esporte e Lazer (Seel), faz parte das atividades em celebração ao mês do servidor.

Na ocasião, Fábio destacou que a iniciativa visa incentivar a prática de esportes entre os servidores para promoção da saúde e bem-estar. “Nosso objetivo é incentivar a prática de esportes entre os servidores, estimulando hábitos saudáveis. A quantidade de gente reunida é prova que a 21k e a Corrida do Servidor são sucesso!”, disse.

Realizada em conjunto com a Meia Maratona 21K Sergipe Run Banese, 1ª Corrida dos Servidores de Sergipe reuniu cerca de 1.000 servidores participantes. O evento contou com o apoio da Speed Produções e Eventos e do Banco do Estado de Sergipe (Banese).

Para a realização da 1ª Corrida dos Servidores de Sergipe, foi criada, dentro da Meia Maratona 21K Sergipe Run Banese, uma categoria específica para servidores públicos estaduais com 1.000 vagas gratuitas, exclusivas para esse público. Efetivos e comissionados puderam optar entre as modalidades 2,5K, 5K, 10K, 15k e 21K.

Jogos dos Servidores

A corrida deste domingo abre as celebrações do mês do servidor público, que também contará com a retomada dos Jogos dos Servidores, cuja última edição ocorreu em 2009. Já estão confirmadas 11 modalidades, entre elas, futsal, voleibol e vôlei de praia, beach tênis, natação e paranatação, dominó, queimado, e muito mais.

De acordo com a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, o incentivo à prática esportiva traz ganhos de curto, médio e longo prazos para a qualidade de vida do servidor. “Essa iniciativa do Governo do Estado é muito legal por promover a qualidade de vida para os nossos servidores. É muito importante incentivar o esporte e a qualidade de vida no dia a dia dos cidadãos e dos nossos servidores. E vamos continuar com os nossos Jogos dos Servidores, durante todo este mês até novembro, com 11 modalidades esportivas e paramodalidades também”, colocou.

“É o mês do servidor, e começamos com chave de ouro, com esta corrida. Hoje, o governador lança também a retomada dos Jogos dos Servidores, e durante um mês a gente tem uma série de novidades. Enquanto gestão, entendemos que a valorização do servidor passa pelo bem-estar, pela qualidade de vida e pela qualidade do trabalho”, acrescentou a secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes.

O presidente do Banese, Marco Queiroz, ressaltou que a valorização do servidor público é uma prioridade da instituição financeira, bem como de toda a gestão estadual. “Todos os movimentos que tiverem a vinculação com saúde e bem-estar, o Banese vai estar presente”, reforçou.

Premiação

Todos os participantes receberam medalhas pela participação no evento, enquanto os três primeiros colocados nas modalidades 2,5K, 5K, 10K, 15k e 21K receberam, ainda, troféu e premiação em dinheiro.

A corrida contou também com apresentações do cantor Dan Chicleteiro, da banda Filhos de Jorge e do cantor Durval Ferraz.

Valorização

Ao longo dos dois últimos anos, a gestão de Fábio Mitidieri tem investido na valorização dos servidores do Estado, seja por meio do diálogo constante, de reajustes salariais ou da promoção de diversos benefícios para as categorias.

Na última semana, o governador sancionou a lei que cria o Programa de Proteção à Maternidade, voltado às servidoras estaduais civis e militares, fazendo de Sergipe o primeiro estado a ampliar políticas públicas direcionadas também a gestantes, adotantes e lactantes.

Em julho, Fábio anunciou o reajuste salarial das forças de segurança de Sergipe, entre outros benefícios para as categorias, beneficiando cerca de 14 mil servidores ativos e inativos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Científica, Polícia Civil e Polícia Penal de Sergipe.

Em abril, o governador já havia informado o reajuste salarial dos servidores públicos que fazem parte dos Planos de Cargos, Carreira e Vencimentos (PCCVs) e das fundações de Saúde, no valor de 10% a mais para os servidores ativos e inativos do PCCV da Administração Geral, do PCCV da Saúde (incluindo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — Samu) e do PCCV da Engenharia e Arquitetura, e de 7,5% para os empregados das fundações de Saúde (FHS, Funesa e Parreiras Horta).

Antes, a categoria da Educação de Sergipe foi a primeira a ter o reajuste salarial no ano de 2024, como resultado da negociação e acordo construídos entre Governo do Estado e o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação da Rede Oficial de Ensino do Estado de Sergipe (Sintese) durante o ano de 2023. Após 16 anos, houve a reestruturação da carreira do magistério, amplamente discutida, debatida, elaborada e validada entre o Governo e a categoria, aprovada por meio da Lei nº 9.351/2023, que proporcionou ganhos reais e imediatos para os professores da rede pública estadual.

A política de valorização dos servidores públicos inclui ainda a realização de concursos e o chamamento dos aprovados nos certames lançados, para reforço no quadro e uma melhor prestação de serviços à população.

