GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI PARTICIPA DE POSSE DA NOVA DESEMBARGADORA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE

O governador Fábio Mitidieri participou nesta quarta-feira, 29, da posse da juíza Maria Angélica Garcia Moreno Franco, no cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE). A sessão solene foi realizada no auditório do Palácio da Justiça, localizado à Praça Fausto Cardoso, Centro de Aracaju.

Fábio Mitidieri destacou a capacidade da nova desembargadora no trabalho realizado ao longo da sua trajetória na Justiça, assim como a ampliação da representatividade feminina no 2º grau de jurisdição de Sergipe. “Além de ampliar a representação feminina no TJSE, ela traz uma bagagem de muita experiência, de muitas vivências, e quem ganha com isso é a sociedade sergipana”, declarou.

Juíza titular da 13ª Vara Cível de Aracaju desde fevereiro de 2008, Maria Angélica Garcia Moreno Franco ascende ao 2º Grau pelo critério de merecimento. A nova desembargadora ocupa a vaga aberta após a aposentadoria do desembargador Ruy Pinheiro, em novembro de 2024. A escolha aconteceu na sessão do Pleno do último dia 22 de janeiro.

A nova desembargadora afirmou que seguirá comprometida com o exercício da jurisdição, contribuindo com o papel que escolheu exercer. “Estou ciente que minhas obrigações como integrante desta corte estadual, que aumentaram bastante, mas estarei por aqui, embalada pelo gosto, pelo desafio e querendo dar sempre o meu melhor. Prometo não esquecer desta maior responsabilidade”, garantiu Maria Angélica Franco, no discurso de posse.

Para o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o desembargador Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima, a escolha da desembargadora para compor o Tribunal representa a confiança e certeza na continuação da efetiva renovação dos quadros da instituição. “Valorize a sua promoção, ela foi conquistada com muita luta, perseverança e exclusivamente pelos seus méritos pessoais e profissionais, pontuados em uma vida limpa, digna, honrada e com qualidades refletidas em sua vida profissional, também como magistrada. Coragem, competência, aprimoramento intelectual e firmeza de atitudes, uma mulher determinada, que conquistou o respeito de todos”, enumerou o presidente do TJSE ao referir-se às competência da empossada.

Maria Angélica Franco

Maria Angélica Garcia Moreno Franco é natural de Aracaju (SE), formada em Direito pela Universidade Tiradentes (Unit) e ingressou na magistratura sergipana em 1994. Passou pelas Comarcas de Gararu, Maruim e Nossa Senhora do Socorro. Atuou, ainda, na Turma Recursal, no biênio 2007-2008 e, desde 2023, tem substituído diversos desembargadores.

Foto: Arthur Soares