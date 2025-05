Governador Fábio Mitidieri prestigia concerto especial de 40 anos da Orquestra Sinfônica de SE

O governador Fábio Mitidieri participou nesta quarta-feira, 28, da celebração dos 40 anos da Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse), com concertos especiais de aniversário intitulados ‘Cantos de Sergipe e do Brasil’, que enfatizam a pluralidade de ritmos da identidade cultural do estado e reúne artistas sergipanos em colaboração inédita com a Orquestra. Nesta quinta-feira, 29, uma nova programação especial será apresentada no Teatro Tobias Barreto, a partir das 20h.

Emocionado com a apresentação, o governador Mitidieri ressaltou a importância da Orsse para a construção da identidade sergipana. “Nossa orquestra é um patrimônio musical, cultural, que nos traz muito orgulho. Ela toca nosso coração, com canções que emocionam e nos fazem lembrar de momentos que não voltam mais, mas que estão vivos através da música. Como governador, é meu papel fortalecer a Orquestra Sinfônica”, afirmou o governador Fábio Mitidieri.

Com as galerias lotadas, a noite seguiu com homenagens a personalidades sergipanas, como o ex-governador Marcelo Déda, o maestro Guilherme Mannis, regente titular da Orquestra, e o sanfoneiro Erivaldo de Carira. “Preparamos um concerto muito bonito, que fizemos em homenagem a Tchaikovski, além de tantos artistas contemporâneos e talentosos de nossa terra. É um dia especial de comemoração”, declarou o maestro.

A proposta artística do concerto destaca o repertório musical sergipano, introduzindo novos arranjos orquestrais em sucessos de artistas locais, misturando sonoridades como forró e rock, com as participações especiais de Erivaldo de Carira, Anne Carol, Gabriel Gois e a banda The Baggios.

“Foi uma noite de festa. Aliás, tem sido uma semana de celebração dos 40 anos do patrimônio vivo de Sergipe. A Orquestra Sinfônica tem uma história maravilhosa de nossa cultura, e, sem sombra de dúvida, é um dos maiores patrimônios do estado”, declarou o presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), Gustavo Paixão.

Nesta quinta-feira, 29, a partir das 20h, a programação segue com repertório que conta com influências da MPB, música eletrônica e samba, ao som de Raquel Diniz, Geo Sants, Héloa e Patrícia Polayne.

Orquestra

Criada em 10 maio de 1985, a Orquestra Sinfônica de Sergipe consolidou-se como um dos mais importantes grupos sinfônicos do país. Após enfrentar diversas instabilidades nas décadas iniciais, a Orsse ganhou projeção a partir de 2002, com a inauguração do Teatro Tobias Barreto. Desde 2006, sob a direção do maestro Guilherme Mannis, a Orquestra realiza temporadas regulares de concertos, marcando importantes feitos em sua trajetória, como a Turnê Brasil, em 2009, e a participação no Festival de Inverno de Campos do Jordão, em 2010. A versatilidade de repertório, aliada à qualidade e regularidade das apresentações, é uma marca registrada da Orsse, que realiza cerca de 40 apresentações anuais, alcançando um público estimado em 40 mil espectadores.

Foto: Reinaldo Moura