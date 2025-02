Governador Fábio Mitidieri visita obra no Parque de Exposição

Restauração do parque estão orçadas em R$ 293 mil de investimento

O governador Fábio Mitidieri visitou, nesta sexta-feira, 7, as obras do Parque de Exposição João Cleofas, zona Norte de Aracaju, que terá o asfalto restaurado e as sinalizações vertical e horizontal instauradas. A restauração do pavimento terá 6,24 km de extensão, com investimento de R$ 293.432,17 . Atualmente, as obras estão 80% concluídas.

O Parque de Exposições fica entre as avenidas Maranhão e Alagoas (antiga Rua de Alagoas), no bairro José Conrado de Araújo. “O Parque de Exposições é um patrimônio de todos os sergipanos, por sua história, por todos os eventos que já recebeu e ainda receberá. Falei com o presidente do DER e faltam apenas alguns detalhes com a sinalização. Em breve a restauração estará concluída”, anuncia Mitidieri.

O presidente do DER, Anderson das Neves, também acompanhou a vistoria. “Este é um projeto que o governador nos pediu. Ele veio aqui antes e viu as condições que o piso se encontrava. Era uma situação ruim, tanto para o empresário do agropecuário quanto para o público em geral porque muitos eventos são realizados aqui”, ressalta, ao acrescentar que a obra recebe pavimentação asfáltica, com pintura e sinalização vertical e horizontal.

Parque

Desde 2011 o Parque João Cleophas é administrado pela Federação Agropecuária de Sergipe (Faese/SE), que recebeu do Governo do Estado a Cessão de Uso.

O espaço, que conta com 143 mil/m², atende todo o setor agropecuário sergipano, sendo a sede de grandes eventos da área como feiras, exposições e, também, abriga a estrutura física de 13 instituições em funcionamento. São elas: a Faese/SE, o laboratório da Emdagro, a Associação de Criadores de Mangalarga Marchador, a Associação de Criadores de Quarto de Milha, a Associação dos Avicultores, a Associação de Criadores de Caprinos e Ovinos, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/SE), o Sindicato dos Produtores Rurais, a Associação Sergipana de Tambor e Baliza, a Cooperativa dos Avicultores, a Cooperativa dos Apicultores do Estado de Sergipe, a Associação Ornitológica e a Associação dos Oficiais Reformados.

Todos os anos, constam no calendário do João Cleophas: Exposições do Mangalarga Marchador, Especializada em Ovinos e Caprinos, Feira Agropecuária de Sergipe e Exposição Agropecuária de Sergipe, este último realizado pelo Governo do Estado, com apoio da Faese/SE.

Todos os eventos realizados no parque são gratuitos e abertos à comunidade. Cada exposição, envolve a visitação média de 40 mil pessoas.

Foto: Reinaldo Moura