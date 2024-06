Governador participa de entrega de título de cidadã aracajuana à secretária Sarah Andreozzi

A honraria foi concedida à economista na Câmara Municipal de Aracaju

O governador Fábio Mitidieri acompanhou nesta quinta-feira (27), a entrega do título de cidadania aracajuana à secretária de Estado da Fazenda, Sarah Tarsila Araújo Andreozzi. A honraria foi concedida à economista na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), pela destacada trajetória profissional e contribuições a Sergipe e Aracaju.

Na ocasião, o governador Fábio Mitidieri considerou que o título reconhece o trabalho e a dedicação de uma profissional exemplar. “É a primeira mulher à frente da Secretaria da Fazenda, uma das pastas mais importantes, mostrando a força e a representatividade da mulher no nosso governo. Eu quero parabenizar a Câmara de Vereadores, na pessoa do seu presidente Ricardo Vasconcelos, que teve essa sensibilidade de homenagear essa mulher que tem ajudado Sergipe a crescer e a desenvolver cada vez mais. A chegada da Sarah, que é filha de nordestinos, baianos, tem ajudado muito o nosso governo e o nosso povo. Os números falam por si só. Sergipe tem uma economia pujante e crescente, e o papel que ela tem feito no desenvolvimento do Estado mais do que justifica a homenagem”, pontuou.

Nascida em Brasília/DF, Sarah Andreozzi é economista e mestre em Gestão Pública, com uma carreira marcada por importantes cargos em instituições públicas. Sua trajetória inclui atuações na Universidade de Brasília (UnB), no Tesouro Nacional e em diversos conselhos fiscais. Desde 2023, Sarah desempenha o papel de secretária de Estado da Fazenda de Sergipe.

Emocionada, a homenageada declarou que a honraria é um marco na trajetória profissional e pessoal. “Eu estou me sentindo muito honrada, muito feliz pelo reconhecimento. Eu amo esta cidade. Aracaju foi o lugar em que eu me realizei profissionalmente e pessoalmente. Foi aqui que tive meu filho aracajuano, Hugo Araújo Andreozzi. Este reconhecimento é um incentivo para continuar trabalhando com ainda mais dedicação e compromisso pelo bem-estar e desenvolvimento do nosso estado”, afirmou.

O decreto Nº 14/2024, que concede o título de cidadã aracajuana, foi de autoria do vereador Fabiano Oliveira, que ressaltou que Sarah Andreozzi não apenas contribuiu significativamente para a gestão pública, mas também abraçou Sergipe como sua casa. “Que alegria ser o autor dessa propositura que celebra essa trajetória brilhante e os inúmeros serviços prestados por Sarah Tarsila ao nosso estado e ao nosso país”, explanou.

Na oportunidade, o presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Ricardo Vasconcelos, ressaltou que é com grande satisfação que a instituição concede o título de cidadã aracajuana a Sarah Andreozzi, uma profissional cuja trajetória é exemplar e fonte de inspiração. “Sarah, nós esperamos que você possa nos ajudar muito mais a levar Sergipe e Aracaju rumo ao desenvolvimento e à continuidade da qualidade de vida. Eu tenho certeza que, com a sua dedicação, com o seu trabalho, com o seu amor pelo nosso estado e o seu compromisso, vai nos ajudar muito mais. Que esta homenagem sirva como um símbolo de nossa gratidão e reconhecimento pelo trabalho incansável que tem realizado em benefício de nossa cidade e estado”, declarou.

Trajetória profissional

Sarah Tarsila Araújo Andreozzi nasceu em Brasília, em 1984, e construiu uma sólida carreira como economista e mestra em Gestão Pública, além de possuir diversas experiências em instituições públicas em sua trajetória profissional.

Em 2009, atuou na UnB, assessorando a Diretoria do Restaurante Universitário com foco em estratégia e compras. De 2009 a 2013, atuou como assessora do Gabinete do Secretário do Tesouro Nacional; de 2013 a 2016, esteve como gerente de projeto na Coordenação de Relação com Estados e Municípios (Tesouro Nacional); e de 2014 a 2016, como conselheira do Conselho Fiscal da CeasaMinas.

Sarah também foi coordenadora da Relação com Estados e Municípios do Tesouro Nacional (2016-2019); presidente do Conselho Fiscal da Caixapar (2018-2021); e presidente do Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal (2018-2022).

ASN – Foto: Arthur Soares