GOVERNO ABRE A PROGRAMAÇÃO DA VILA DA CRIANÇA QUE ACONTECE DE 7 A 26 DE OUTUBRO EM ARACAJU

A solenidade de abertura da 1ª edição da Vila da Criança, realizada pelo Governo do Estado, acontece nesta segunda-feira, 7, às 18h, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju. Diariamente, até o dia 26 de outubro, a programação acontecerá das 17h às 22h, com uma série de atrações para o público. As crianças poderão se divertir com Arena Gamer, teatro, cinema, parque de diversões com brinquedos acessíveis, casas temáticas e minicidade, praça de alimentação e espaços lúdicos, além de espaços de recreação. O acesso será gratuito.

No Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, haverá programação especial, com desfile do Bloquinho da Criança e pocket shows.

O Teatro da Vila da Criança tem capacidade para 80 pessoas e apresentação de três espetáculos por dia. Ao todo, serão 60 apresentações, como teatro de bonecos, espetáculos teatrais, musicais e circenses, além de contação de história. As sessões acontecem às 17h30, 19h e 20h30. A entrada será liberada nos 15 minutos anteriores a cada sessão.

O Cinema da Vila da Criança comporta 100 pessoas sentadas em ambiente climatizado, para assistir curtas-metragens em cinco sessões diárias. O acesso é limitado à lotação da sala. Ainda estão no cronograma da vila, espaços para a economia criativa e solidária, fraldário, sala de amamentação e serviços de apoio e segurança.

Na minicidade, os visitantes encontrarão cenários como padaria, farmácia, igreja, mercadinho, banco, hospital, prefeitura e universidade. O Parque de Diversões terá roda-gigante, cama elástica, carrossel e brinquedos infláveis, além de opções de brinquedos acessíveis a pessoas com deficiência (PCD).

No Aquário de Recreação serão ofertadas diariamente oficinas de massinha de modelar caseira, pintura e brinquedos de sucata. Cada sessão terá duração de 20 minutos e capacidade para 20 crianças, que precisam estar acompanhadas por um adulto responsável.

A Arena Gamer terá computadores disponíveis com opções de jogos. Será permitida a entrada de crianças a partir de 8 anos e cada uma terá 30 minutos para brincar. A programação do espaço será encerrada conforme a demanda. Vale ressaltar que o sistema garantirá o bloqueio de sites com conteúdo adulto e será proibida a entrada de alimentos.

Vilas e turismo

O Governo do Estado compreende a importância dos investimentos no turismo como fomento à economia do estado e já realizou, desde 2023, as Vilas do Forró, da Páscoa e do Natal. Por essa razão, estende a lógica para o mês dedicado às crianças, uma iniciativa que beneficia, principalmente, o comércio local.

Em setembro passado, como exemplo do potencial do turismo para a economia, o governador Fábio Mitidieri apresentou os resultados do São João de 2024, que recebeu R$ 27 milhões em investimentos e um retorno de R$ 80 milhões em circulação no estado no período, tendo o evento atraído 772.063 pessoas, incluindo 162 mil turistas.

A Vila da Criança é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasic) e da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com patrocínio do Banese e apoio da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Netiz e Energisa. O evento contará com a participação das secretarias Especial de Comunicação Social (Secom), de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), da Saúde (SES) – com a Vigilância Sanitária e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) – e da Segurança Pública (SSP).

Foto: Diego de Souza