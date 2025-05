Governo abre festejos juninos do estado com realização da Salva Junina

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), realiza a Salva Junina, na próxima quinta-feira, dia 29, a partir das 19h, na Concha Acústica do Centro de Criatividade, em Aracaju.

O evento marca a abertura oficial dos festejos juninos no estado e conta com uma programação que destaca tradições populares a partir da música, teatro e dança, e reforça o título de “País do Forró”.

Programação

19h – Apresentação do Grupo Peneirou Xerém

19h30 – Apresentação da Quadrilha Unidos em Asa Branca

20h10 – Apresentação da Quadrilha Balanço do Nordeste

20h40 – Barco de Fogo

21h – Coroação do Rei e Rainha do País do Forró

21h30 – Ópera do Milho

Foto: Igor Matias