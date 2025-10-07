Governo abre segundo lote de inscrições para II Corrida dos Servidores nesta quarta

O Governo de Sergipe abrirá, nesta quarta-feira, 8, às 14h, as inscrições para o segundo e último lote de vagas da II Corrida dos Servidores. A competição, organizada pela Secretaria de Estado da Administração (Sead), será realizada no próximo dia 19 de outubro, na Orla da Atalaia, em Aracaju, com 3.500 servidores competindo em quatro percursos – 3,2 km, 5 km, 10 km e 15 km. Gratuitas, as inscrições podem ser realizadas pelo aplicativo digital Servidor.SE, disponível para sistemas iOS e Android, e, ainda, pelo Portal do Servidor. Aberto na segunda-feira, 6, o primeiro lote esgotou em menos de 30 minutos.

Para a secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, a competição se consolida como política de valorização dos servidores estaduais. “A Corrida dos Servidores é parte da programação do mês do servidor público e das ações estratégicas da gestão estadual para a promoção da saúde física e mental dos servidores, que são peças-chave na entrega qualificada de serviços públicos aos cidadãos. É uma iniciativa que contribui de maneira efetiva para o cumprimento de diretrizes nacionais e internacionais voltadas à garantia de ambientes de trabalho seguros e saudáveis”, destaca.

Voltada aos servidores efetivos e, também, comissionados dos órgãos e entidades do Poder Executivo estadual, a Corrida terá a participação de servidores do Poder Judiciário, em virtude do Termo de Cooperação de Atividades de Bem-estar dos Servidores. Além disso, participarão, na condição de convidados, servidores do Poder Legislativo, Defensoria Pública, Ministério Público e Tribunal de Contas de Sergipe.

Dentre as novidades desta edição, além da opção de realizar as inscrições pelo aplicativo Servidor.SE, ferramenta digital desenvolvida pela Sead, iniciativa que garante mais praticidade e comodidade aos servidores, está a ampliação do número de vagas. No ano passado a prova contou com mil vagas, as quais se esgotaram em menos de uma hora da abertura das inscrições.

Diante do sucesso da primeira edição, o Governo de Sergipe aumentou em 250% o quantitativo de vagas para este ano e, como forma de garantir mais oportunidades de acesso aos servidores, a Sead decidiu por um período de inscrições maior, considerando que nem todo servidor teria a mesma disponibilidade de dia e horário para se inscrever.

Foto: Iran Souza/Ascom Sead