Governo alinha detalhes para abertura da Vila da Páscoa nesta sexta-feira

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e da Secretaria de Estado da Comunicação Social (Secom), reuniu nesta quarta-feira, 2, representantes dos órgãos envolvidos na realização da Vila da Páscoa 2025, para alinhar os últimos detalhes para abertura do evento, que será realizado nesta sexta-feira, 4. Na reunião do Grupo Técnico de Eventos (GTE), foram repassados os principais pontos para promover a melhor experiência ao público.

Pela segunda vez, a estrutura da vila será montada na região dos lagos, na Orla da Atalaia, e estará disponível ao público até o dia 27 de abril de 2025, sempre das 17h às 22h. “É uma região diferente das demais vilas, mas que teve uma aceitação muito grande da sociedade e turistas. É um espaço muito bonito, aprazível, com várias opções de entretenimento e todo o movimento alusivo à Páscoa. E saímos desta reunião com alguns compromissos de visita técnica, para que a gente possa efetivamente garantir mais zelo e cuidado com toda a nossa população e turistas”, detalha o diretor-presidente da Funcap, Gustavo Paixão.

Ainda segundo Gustavo, algumas novidades deste ano são o teatro, que contará com duas apresentações diárias, sempre às 18h30 e 20h; a roda-gigante e o espaço multissensorial. “São elementos que já foram sucessos em outros eventos do Governo do Estado, como as vilas da Criança e do Natal. Procuramos fazer entregas cada vez melhor nos eventos do Governo de Sergipe, porque a gente sabe da importância deles para a nossa economia, turismo, assim como para valorização da nossa cultura e artesanato”, destaca.

Outra novidade desta edição é referente à identificação dos ambulantes que trabalharão no evento, como explica a diretora de Eventos da Secom, Janaína Rodrigues. “Neste ano, os ambulantes que vendem dentro da área do evento receberão um adesivo de identificação para facilitar a organização junto à Funcap e Emsurb [Empresa Municipal de Serviços Urbanos] e a fiscalização da Vigilância Sanitária Estadual. Ao todo, são 60 ambulantes cadastrados, entre pipoqueiros, vendedores de algodão-doce, maçã-do-amor, churros, entre outros que estarão identificados”, afirma.

Atrativos e segurança

Entre os atrativos desta edição da Vila da Páscoa estão: cenografia e iluminação temática; encenação da Paixão de Cristo; capela, Lojinha do Coelho; praça de alimentação, labirinto mágico, roda-gigante, teatro; Ovo de Páscoa gigante; Toca do Coelho; fábrica de chocolate, espaço recreativo, brinquedos acessíveis e o espaço multissensorial.

De acordo com Gustavo Paixão, estima-se que o espaço deve receber um público de aproximadamente 150 mil pessoas nos dias de evento. “No ano passado, a média foi de 5 mil pessoas circulando por dia. Claro que há dias de menor movimento e os de pico, com os fins de semana e a Semana Santa, que reúnem um público maior”, ressalta.

Como nos demais eventos do Estado, o espaço também contará com o Centro de Operações Integradas (COI), que abriga várias instituições essenciais à segurança e qualidade da programação, incluindo, entre outros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Comando da Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe.

O diretor de Operações do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Max Oliveira Menezes, destaca que a corporação já está com o planejamento pronto para atuar na Vila da Páscoa. “Estamos com o efetivo, principalmente de guarda-vidas, para promover a segurança na região dos lagos e fazer o trabalho preventivo. Utilizamos também algumas viaturas na região circunvizinha e também direcionando o atendimento na faixa de areia. Passo, também, a orientação para que os pais fiquem atentos às crianças e que qualquer problema direcione aos militares do Corpo de Bombeiros”, reforça o coronel.

Vila da Páscoa

A Vila da Páscoa é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), e conta com patrocínio do Banese e apoio da Netiz, Energisa e Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso).

ASN – Foto: Thiago Santos