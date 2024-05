SES amplia atendimento pediátrico de alta complexidade no Huse

Governo amplia atendimento pediátrico de alta complexidade no Huse

Foram adicionados novos leitos de suporte avançado na Ala Vermelha Pediátrica

Com o intuito de reforçar o atendimento em saúde pediátrica, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), disponibilizou novos leitos da Ala Vermelha da Pediatria de Alta Complexidade do Hospital de Urgências de Sergipe (Huse). Com um aumento de 11 para 17 leitos de suporte avançado e estabilização, a iniciativa visa atender à crescente demanda no atendimento pediátrico, especialmente durante este período sazonal que tradicionalmente registra um aumento de casos de síndromes gripais.

Os novos leitos são equipados com tecnologia de ponta, proporcionando um suporte vital avançado para os pequenos pacientes em condições críticas. A ampliação é uma resposta direta às necessidades da população, garantindo que as crianças de Sergipe recebam cuidados médicos imediatos e eficientes. “A expansão da Ala Vermelha pediátrica representa um salto qualitativo no atendimento às nossas crianças. Cada leito adicional é um passo a mais na nossa missão de salvar vidas e garantir um melhor atendimento aos nossos pacientes”, ressaltou o superintendente do Huse, Bruno Moura.

Com essa adição, o Estado passa a contar com um total de 312 leitos pediátricos, distribuídos entre as unidades da rede própria e as unidades contratualizadas. Esse aumento na capacidade de atendimento reflete o compromisso do governo estadual com a saúde.

Outras ações na pediatria

Nas próximas semanas serão abertos mais oito novos leitos de enfermaria, dois leitos de estabilização e um leito de isolamento de cuidado semicrítico no Hospital da Criança. Os novos leitos são resultado de uma reforma que a unidade realizou com foco na ampliação.

Outra iniciativa que já está em curso é a assinatura de um termo de cooperação entre Governo do Estado e Prefeitura de Aracaju para transferência temporária dos serviços do Banco de Leite Humano Marly Sarney (BLH) para a Maternidade Municipal Lourdes Nogueira. Com a mudança, as instalações do Banco de Leite serão utilizadas pelo Hospital da Criança, temporariamente, para comportar até 20 pontos de observação, um posto de enfermagem, um posto de medicação e dois consultórios médicos.

No que se refere aos hospitais regionais, serão ampliados dez leitos pediátricos do Hospital Regional Dr. Jessé Andrade Fontes, em Estância, e seis leitos de enfermaria no Hospital José Franco Sobrinho, em Nossa Senhora do Socorro.

Foto: Valter Sobrinho