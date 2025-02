Governo anuncia banca organizadora para concurso de gestor público

O Governo de Sergipe anunciou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) como banca organizadora do concurso para Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG). O ato foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira, 11 de fevereiro, representando um passo importante para a realização do certame.

O concurso oferecerá sete vagas para profissionais que terão como missão atuar diretamente na criação e implementação de estratégias voltadas ao desenvolvimento do Estado. Com salário inicial de R$12,4 mil, a seleção estará aberta a candidatos com diploma em qualquer área de formação, atraindo talentos de todo o Brasil.

A Secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, destacou o compromisso da gestão estadual com a valorização do serviço público. “O Governo de Sergipe tem investido na realização de concursos estratégicos para áreas prioritárias. Este certame reforça o compromisso de fortalecer a administração pública, trazendo profissionais capacitados para desempenhar funções essenciais ao desenvolvimento de políticas públicas que impactam positivamente a população”, afirmou.

Instituída pela Lei 4.302/2000, a carreira de EPPGG tem papel estratégico dentro da estrutura estadual. O primeiro concurso para a área aconteceu entre 2001 e 2002, seguido por uma nova seleção entre 2019 e 2021. Este será o terceiro processo seletivo, reafirmando o compromisso do governo com a valorização de profissionais especializados e qualificados.

Para o gestor governamental Fábio Dantas, a chegada de novos EPPGGs representa uma oportunidade de inovação e avanço no serviço público. “Esses profissionais são fundamentais para planejar e executar soluções que tragam resultados concretos para os desafios do Estado. É uma carreira estratégica, que promove o alinhamento entre as demandas da sociedade e as ações do governo”, enfatizou.

Edital

O coordenador do setor de concursos, Sidney Rocha, informou que o edital está em fase final de preparação e será divulgado ainda neste trimestre. “Estamos ajustando os últimos detalhes para garantir um processo transparente e bem estruturado, de forma que os candidatos possam se preparar com segurança e clareza”, explicou.

Os interessados devem acompanhar as próximas atualizações no Diário Oficial e no site da FGV para mais informações. O Governo de Sergipe segue empenhado em fortalecer sua estrutura administrativa e elevar a qualidade dos serviços prestados à população.

Foto: Igor Matias