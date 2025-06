Governo anuncia lista final de intercambistas do ‘Sergipe no Mundo’

A lista oficial dos alunos da rede pública estadual de ensino que participarão da segunda edição do Programa ‘Sergipe no Mundo’ foi divulgada nesta quarta-feira, 18, no portal da Educação. Cerca de 366 inscritos aptos a participarem do intercâmbio passaram por um sorteio público, por meio do qual foram conhecidos os 100 estudantes, que constam nessa lista: https://seduc.se.gov.br/editais-e-selecoes/. Eles embarcarão para uma imersão cultural e linguística a partir de julho aos Estados Unidos da América, França, Canadá, Espanha, Inglaterra, Irlanda e Austrália.

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, validou nesta quarta-feira os nomes dos dez fiscais que comporão a equipe de acompanhamento dos alunos durante todo o processo de intercâmbio. Os fiscais são servidores da Seed, que já vivenciam o ‘Sergipe no Mundo’ e têm perfil e experiência com atividades de viagens educacionais.

Para o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, o programa demanda responsabilidades por ser ele um indutor de desenvolvimento de habilidades juvenis, que merecem um acompanhamento de uma equipe e de uma empresa bem preparadas. “Temos a experiência da primeira edição em que 49 estudantes fizeram o intercâmbio, e tudo ocorreu como previsto. Estamos encaminhando a segunda edição e conduzindo para que seja mais uma experiência em que nossos jovens levam Sergipe para o mundo e o mundo retorna com esses jovens”, afirmou Sobral.

Paralelamente à divulgação da lista oficial, os fiscais responsáveis já começaram a auxiliar os intercambistas na retirada de documentos e todos os trâmites legais que exigem o processo de imersão, a exemplo de passaporte e, em alguns casos, os vistos de estudante. Primeiramente, viajarão na segunda quinzena de julho os intercambistas selecionados para países que não necessitam de visto. No segundo semestre irão aqueles que viajarão para os Estados Unidos da América e Canadá.

A diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), Eliane Passos, setor responsável pelo programa, informou que foi feita uma leitura de que é um intercâmbio para alunos e todos os nomes dos fiscais apresentados já experienciaram responsabilidades com alunos e têm o cuidado exigido pelo programa, tanto para verificar o cumprimento das regras, como também para verificar se a família anfitriã tem perfil, além de acompanhar o desenrolar juntamente com a empresa responsável.

A segunda edição do programa recebeu 596 inscritos, e ao longo do processo de verificação documental exigida no edital, afunilou para 366 inscritos. A previsão é de que 100 estudantes da rede pública estadual de ensino embarquem para Galway e Waterford na Irlanda; Vancouver no Canadá; Sevilha e Málaga na Espanha; Brighton e Cambridge na Inglaterra; San Diego nos Estados Unidos, e a novidade é Canberra, na Austrália e Lyon, na França.

O programa ‘Sergipe no Mundo’ visa à internacionalização da educação pública do estado, proporcionando intercâmbios para estudantes da rede pública. Ao retornar da imersão cultural e linguística, o estudante socializa a experiência e estará automaticamente matriculado no Centro Estadual de Idiomas.

Foto: Reinaldo Moura