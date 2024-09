Governo anuncia realização de corrida e jogos dos servidores

O governador Fábio Mitidieri anunciou nesta quinta-feira, 26, por meio das redes sociais, a abertura das inscrições para a 1ª Corrida dos Servidores Públicos – Sergipe. O evento, que faz parte das atividades alusivas ao mês do servidor, acontecerá no dia 13 de outubro, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em conjunto com a Meia Maratona 21K Sergipe Run Banese. A organização é da Secretaria de Estado da Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), com apoio da Speed Produções e Eventos e patrocínio do Banco do Estado de Sergipe (Banese).

Para a realização da 1ª Corrida dos Servidores Públicos – Sergipe, foi criada dentro da Meia Maratona 21K Sergipe Run Banese, uma categoria específica para servidores públicos estaduais com 1.000 vagas gratuitas, exclusivas para esse público. Efetivos e comissionados poderão optar entre as modalidades 2,5K, 5K, 10K, 15k e 21K. Além disso, haverá troféu e premiação em dinheiro.

As inscrições gratuitas poderão ser realizadas entre os dias 30 de setembro e 4 de outubro, por meio do site da Escola de Administração Pública e Gestão Governamental de Sergipe, a Escola de Governo, no endereço eletrônico escola.se.gov.br. Os servidores inscritos receberão e-mail de confirmação com regulamento e instruções sobre a prova, além de informações acerca da retirada do kit, contendo sacola de papel reciclável, bolsa pochete, garrafa dobrável, camisa ou camiseta, dry-fit, brinde, medalha, número de peito, chip descartável, kit lanche e kit hidratação.

Jogos dos Servidores

Em celebração ao mês do servidor público, também está confirmada a retomada dos Jogos dos Servidores, cuja última edição ocorreu em 2009. O evento esportivo será lançado oficialmente no mês de outubro, mas já estão confirmadas 11 modalidades, entre elas, futsal, voleibol e vôlei de praia, beach tênis, natação e paranatação, dominó, queimado, e muito mais.

A secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, destaca que as iniciativas visam valorizar os servidores, por meio de eventos que incentivam a prática de esportes. “Nosso objetivo é promover a prática de atividades físicas e a adoção de hábitos saudáveis, assim como fortalecer o espírito de equipe e a integração entre os colegas servidores. O esporte não apenas melhora a saúde e o bem-estar, mas também torna o ambiente de trabalho mais colaborativo e motivador”.

Foto: arquivo/Speed Eventos