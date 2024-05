O governador Fábio Mitidieri e o presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Gustavo Paixão, convidam para a programação da Segundona do Turista nesta segunda-feira, 20, quando será anunciado Sergipe como sede o IX Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas.

O anúncio, marcado para às 19h, na Rua São João, vai contar com a presença do presidente da Confederação Nacional de Quadrilhas Juninas, Hamilton Teixeira, e do coordenador do Campeonato Brasileiro, Michael Helry.