Governo anuncia sorteados do novo Programa Nota da Gente; Duas consumidoras de Aracaju receberão prêmios de R$ 1 milhão e R$ 250 mil

Duas consumidoras de Aracaju receberão prêmios de R$ 1 milhão e R$ 250 mil

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) realizou, na manhã desta segunda-feira, 9, o primeiro sorteio do novo Programa Nota da Gente. Nesta edição, foram distribuídos seis prêmios: um no valor de R$1 milhão, um de R$250 mil e quatro de R$25 mil, estes últimos destinados a instituições filantrópicas e organizações ligadas à causa animal que desenvolvem projetos sociais em todo o estado.

A sorteada com o prêmio de R$1 milhão foi Fernanda Porto, residente em Aracaju, enquanto Edileide Coutinho, também moradora da capital, foi contemplada com um prêmio de R$ 250 mil. Já o Centro de Formação Espiritual Águas de Aruanda, a Adra Leste, os dois de Aracaju, o Centro de Convivência para Idosos Padre Leon, de Nossa Senhora da Glória, e o Instituto Atento, de Itabaiana, receberão prêmios de R$ 25 mil. Todas as premiações são livres de impostos e podem ser resgatadas em até um ano.

Ao todo, mais de 168 mil contribuintes sergipanos que se cadastraram no programa e informaram o CPF nas compras e 38 instituições estavam aptos para participar do sorteio. Essa foi a maior premiação da história do programa, criado em 2010 e reformulado em 2023. O “Nota da Gente” é um programa de estímulo à cidadania fiscal e tributária em Sergipe, com o intuito de estimular os consumidores a exigirem a emissão da nota fiscal com o CPF em todas as compras, promovendo a conscientização sobre a importância social dos tributos e combatendo a sonegação fiscal.

Segundo a secretária de Estado da Fazenda, Sarah Tarsila, a premiação é um incentivo à cidadania fiscal. “É por meio da exigência da nota que o contribuinte ajuda o Estado a combater a sonegação e garante que o tributo, que já foi pago por ele, possa ser revertido em políticas públicas de educação, saúde, assistência social e segurança pública. Queremos, com iniciativas como essa, estimular os consumidores a adotarem tal prática”, destaca.

Neste sorteio foram computadas as notas fiscais emitidas no período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2025, com a inclusão do CPF, respeitando os critérios determinados pela Sefaz. Cada nota, independente do seu valor, foi convertida em um bilhete. Para realizar o sorteio, a Sefaz levou em conta os resultados da extração da Loteria Federal 5972, realizado no último sábado, dia 7 de junho. Os números dos cinco prêmios foram enviados para um algoritmo, que com base neles gerou números aleatórios correspondentes aos bilhetes para o Nota da Gente.

Para Rosimeire Oliveira Silva, representante da Adra Leste, uma das instituições sorteadas, o prêmio servirá para dar continuidade ao trabalho realizado pelo órgão, que inclui cursos profissionalizantes e trabalhos de assistência social e de saúde. “A Adra está aqui em Sergipe desde 2022, quando foi inaugurada sua sede, porém ela tem 40 anos e atua em mais de 130 países. Temos cadeira na ONU e, para nós, é muito importante esse apoio porque nos incentiva a fazer ainda mais por aqueles que tanto necessitam de apoio”, conta.

O próximo sorteio do Nota da Gente será realizado em dezembro. Serão válidas todas as notas emitidas desde o dia 1º de janeiro. Para participar, o consumidor deve estar cadastrado no site do programa (notadagente.se.gov.br) e, a cada compra, solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal.

Foto ascom Sefaz