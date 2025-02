Governo apoia celebrações pelos 450 anos da primeira missa em Sergipe

O município de Santa Luzia do Itanhi, a povoação mais antiga de Sergipe, localizado no litoral sul sergipano, se prepara para um momento histórico: a celebração dos 450 anos da primeira missa realizada em solo sergipano. O evento, que acontecerá no dia 28 de fevereiro, conta com o apoio do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e reunirá fiéis, autoridades religiosas e moradores para uma programação especial.

De acordo com registros históricos, a missa foi celebrada em 1575 pelos padres jesuítas Gaspar Lourenço e João Salônio, pertencentes à Companhia de Jesus, com a presença de colonos, soldados e indígenas tupinambás que habitavam a região. Mais tarde, no município, foi erguida uma cruz com cerca de 80 palmos e fundada a Aldeia de São Tomé.

Conforme a secretária de Governo e Cultura, Valdjane Amor, o marco religioso destaca a importância cultural e histórica de Santa Luzia do Itanhi. “Será uma data muito importante para o município, é um resgate da nossa história, das nossas origens. É o momento de rememorar uma história iniciada há 450 anos que fala tanto sobre o nosso estado, preparamos uma programação bem diversa para isso”, conta Valdjane.

“Para nós, como igreja católica, é de suma importância celebrar esta data, louvando e agradecendo a Deus estes 450 anos de fé. O povo sergipano é um povo de fé, isso marcado em sua cultura e sua religiosidade popular, cada vez mais presente. Então, rezamos a Deus por todos aqueles homens e mulheres que ao longo desses anos têm se dedicado, trabalhado em prol da fé, da propagação da fé e do anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo entre nós”, completa o Padre Iuri.

A programação do evento inclui atividades voltadas à fé, cultura e esporte. Com início às 6h, será realizada uma alvorada e um ofício religioso de Nossa Senhora. Em seguida, acontecerá uma corrida rústica, seguida pelo hasteamento das bandeiras e a inauguração de um monumento em homenagem à data. Durante o período da tarde, na praça principal da cidade, acontecerá uma feira cultural, apresentações artísticas, cortejos litúrgicos, momentos de oração e descerramento da placa comemorativa dos 450 anos.

O ponto alto da celebração será a Missa Campal, presidida pelo Cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil, acompanhado pelos bispos das dioceses de Estância, Aracaju e Propriá. O evento se encerrará com um show religioso de Willian Sanfona.

Programação

6h: Alvorada (santuário) e Ofício de Nossa Senhora;

7h: Corrida rústica, saindo do distrito do Crasto até a sede da cidade;

8h30: Ato Solene, com hasteamento das bandeiras, em frente ao Santuário de Santa Luzia;

10h: Inauguração do monumento em referência aos 450 anos, em frente ao Santuário;

14h: Feira Cultural e apresentações artísticas na praça principal da cidade;

16h: Ato Solene e momento de oração;

17h: Cortejo litúrgico, com a Lira Carlos Gomes, com saída da Igreja até o espaço campal onde será realizada a missa;

17h10: Missa Campal em comemoração aos 450 anos;

19h: Show religioso com o cantor William Sanfoneiro.

Foto : Ascom/ PMSLI