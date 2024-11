GOVERNO APOIA LEGENDS GAME BRASIL E ANUNCIA MUDANÇA NA PROGRAMAÇÃO; JOGADOR FALCÃO SUBSTITUI ROMÁRIO

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), apoia a realização no estado da 5ª edição do Legends Game Brasil, um evento festivo e solidário que acontecerá na próxima quinta-feira, 21, às 20h, no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju.

A captação e realização de grandes eventos esportivos em Sergipe tem sido uma das marcas da atual gestão estadual, e este será mais um espetáculo que promete atrair o público sergipano para ver a atuação de grandes nomes do esporte.

O Legends Game Brasil, que já se consolidou como um dos principais eventos do futebol festivo no país, contará com a presença de ícones esportivos de renome mundial. Cafu, capitão do pentacampeonato da seleção brasileira de futebol e considerado o melhor lateral direito do mundo, será uma das estrelas. Além dele, Falcão, o lendário craque do futsal e quatro vezes eleito o melhor jogador do mundo na modalidade, também confirmou presença, garantindo um espetáculo inesquecível para os sergipanos.

A escalação de Falcão para esse espetáculo em terras sergipanas ocorreu em substituição ao craque Romário, ex-jogador da seleção brasileira de futebol que teve um imprevisto na agenda e não poderá comparecer. Segundo o idealizador e organizador do evento, Bruno Zarif, a substituição mantém a excelência e a emoção que o público espera. “A lenda do futsal Falcão veio para fortalecer o evento, e a presença desses craques vai tornar o espetáculo ainda mais grandioso”, afirma Zarif.

A secretária de Estado do Esporte, Mariana Dantas, destaca que a substituição de Romário por Falcão não compromete a grandeza do evento. “Mesmo com a mudança, garantimos que o espetáculo continuará com a mesma qualidade. Teremos atletas de renome mundial, e o público sergipano pode esperar uma noite inesquecível, cheia de emoção e talento”, garante.

Além das estrelas já confirmadas, outros grandes nomes do esporte e entretenimento serão anunciados nos próximos dias no Instagram oficial do evento (@legendsgamebrasil).

Ingressos

Ele destacou ainda que o compromisso é manter o alto padrão que caracteriza o Legends Game Brasil. Mais de 60% dos ingressos já foram vendidos, o que demonstra que o evento promete ser um marco no cenário esportivo e beneficente no estado e na região Nordeste. “Queremos proporcionar uma experiência memorável. Aqueles que já adquiriram ingressos e desejarem solicitar o reembolso pela ausência de Romário poderão fazê-lo por meio do Guichê Web, para compras on-line, ou no quiosque de venda de ingressos no Shopping Jardins”, ressalta o organizador.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial (https://www.guicheweb.com.br/legends-game-brasil_35314 ) ou no quiosque do Shopping Jardins, em Aracaju. Estão disponíveis nas modalidades inteira, meia-entrada e solidária (50% do valor da entrada inteira mais a doação de 1 kg de alimento não perecível). A abertura dos portões será às 18h no dia do jogo.

O evento também conta com a parceria do Canal do Fut, fundado pelo influenciador digital Biel, uma das referências no cenário futebolístico nacional. “Quero convidar todos os sergipanos a lotarem o ginásio. É um sonho trazer este entretenimento solidário em Aracaju”, afirma Biel.

Os alimentos arrecadados durante o Legends Game Brasil serão destinados à Associação de Apoio ao Adulto com Câncer do Estado de Sergipe (AAACASE).

ASN – foto divulgação