Governo apoia realização do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia em SE entre os dias 14 e 21

Sergipe será palco de um dos maiores eventos do calendário nacional do vôlei de praia, com o apoio do Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel). Entre os dias 14 e 21 de maio, a Praia da Cinelândia receberá mais uma etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia (CBVP), reunindo os principais nomes da modalidade em disputas que prometem empolgar o público sergipano. A competição será dividida entre as categorias Adulto Aberto, Top 16 e Sub-17, com uma programação intensa e jogos durante todo o dia, com entrada gratuita.

Atletas consagrados estarão em ação, como a dupla olímpica Duda e Ana Patrícia, além da atual dupla campeã do circuito, Talita e Taiana, que chegam embaladas por uma temporada de destaque. Outros nomes de peso como Luana Victoria e Karine, Japa e Sandrinho, o atleta olímpico George Wanderley, Pedro Oliveira e outros atletas de relevância nacional também marcarão presença no evento.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, destaca a importância da competição para o esporte e o turismo local. “É uma honra para Sergipe sediar mais uma etapa do Circuito Brasileiro. Além de proporcionar um grande espetáculo esportivo gratuito para a população. O evento movimenta a economia, o turismo e valoriza os nossos atletas locais, que estarão competindo lado a lado com os maiores nomes do país”, afirma.

O Circuito será dividido em dois momentos. Entre os dias 14 e 18, serão realizados os jogos das categorias Adulto Aberto e Top-16. Já entre 18 e 21 de maio, serão os jogos da categoria Sub-17.

A etapa do evento em Sergipe promete movimentar a capital, impulsionar o turismo e reforçar o prestígio do estado no cenário esportivo nacional. Uma oportunidade imperdível para ver de perto os craques da areia em ação.

Programação CBVP – Praia da Cinelândia

14/05 (quarta-feira)

Qualifying do Aberto: 8h às 18h10

15/05 (quinta-feira)

Fase de grupos e oitavas de final do Aberto: 9h às 17h30

16/05 (sexta-feira)

Quartas de final do Aberto: 9h às 10h

Semifinais do Aberto: 14h às 15h

Fase de grupos do Top 16: 10h40 às 18h20

17/05 (sábado)

Finais do Aberto: 10h às 11h

Oitavas de final do Top 16: 8h15 às 10h

Quartas de final do Top 16: 10h45 às 12h35

Semifinais do Top 16: 16h às 19h30

18/05 (domingo)

Disputa de terceiro lugar do Top 16: 9h às 10h

Finais do Top 16: 11h às 13h

Na próxima semana, será divulgada a programação completa da categoria Sub-17*

Foto: CBVP