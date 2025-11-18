GOVERNO APRESENTA EM EVENTO DO IFS OBRA DO COMPLEXO VIÁRIO QUE VAI TRANSFORMAR A MOBILIDADE DE ARACAJU

A abertura da IV Semana de Engenharia Civil do Instituto Federal de Sergipe (SEMENG IFS 2025), realizada na segunda-feira, 17, marcou um encontro entre academia e gestão pública que colocou a engenharia sergipana no centro do debate sobre desenvolvimento urbano.

Representando o Governo de Sergipe, o secretário de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), Luiz Roberto Dantas, participou da abertura do evento com a apresentação do projeto do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Alves, a maior obra de mobilidade em execução no estado e um dos empreendimentos mais desafiadores já realizados na capital.

Em sua fala, o secretário agradeceu ao IFS pelo convite e destacou a importância de aproximar estudantes e profissionais das grandes transformações em curso. “Fico honrado em representar o Governo do Estado neste momento e em poder compartilhar um projeto que é histórico para Sergipe. A SEMENG é um espaço que valoriza a formação técnica e o olhar crítico, e é muito significativo apresentar aqui uma obra que dialoga diretamente com tudo isso”, afirmou.

Os presentes acompanharam com atenção cada detalhe revelado sobre o empreendimento, que já está em plena execução e promete redefinir a circulação de Aracaju, entre eles o estudante de Engenharia Civil e técnico em edificações, Danilo Rosendo. “Achei a apresentação excelente, pois ela expôs um cotidiano incomum para nós, estudantes. Normalmente, somos expostos a conteúdos mais teóricos, e a oportunidade de observar a prática enriquece nossa compreensão e amplia nossa perspectiva. A abordagem sobre questões ambientais, aliada à descrição da obra, foi muito proveitosa. Abriu muito a mente da gente”, opinou.

O Complexo Viário envolve intervenções que se estendem por 4,8 quilômetros, conectando importantes avenidas, como Tancredo Neves, Beira Mar e Delmiro Gouveia, por meio de um sistema integrado de viaduto, nova ponte estaiada sobre o Rio Poxim, ciclovias dedicadas e melhorias no sistema viário. A obra nasce com a proposta de aliviar gargalos históricos, criar novas rotas de deslocamento e preparar a cidade para o crescimento urbano das próximas décadas.

Durante a apresentação, Luiz Roberto explicou que o projeto foi concebido para unir engenharia de alta performance, governança rigorosa e compromisso ambiental. O viaduto, com cerca de 180 metros e três faixas por sentido, já avança com execução de estacas, pilares e vigas pré-moldadas. A ponte estaiada terá 360 metros de extensão e dois mastros inclinados de 60 metros, projetada para acomodar ciclovia central protegida e oferecer segurança aos diversos modais. A passarela metálica elevada, com aproximadamente 400 metros, integra o sistema cicloviário total de 2,34 quilômetros inserido no empreendimento.

O secretário também destacou o rigor ambiental que norteia todas as etapas da obra. Ele lembrou que o projeto só avançou após atualização do EIA-RIMA, anuência do Ibama e contratação de estudos específicos sobre navegabilidade no Poxim, além da execução dos Programas Básicos Ambientais. “O Governo de Sergipe tem conduzido essa obra com responsabilidade. Estamos falando de uma engenharia que valoriza o espaço urbano e traz soluções eficazes para a mobilidade. É uma intervenção grande, complexa e sensível, mas estamos trabalhando com total transparência e compromisso técnico”, reforçou.

Ao compartilhar imagens e dados de evolução da obra, o representante da Sedurbi pontuou que a engenharia é feita de etapas planejadas e decisões precisas, algo que, segundo ele, precisa ser mostrado aos futuros profissionais. “Os jovens engenheiros de Sergipe têm um papel fundamental no futuro do Estado. Trazer esse diálogo para dentro da SEMENG é uma forma de inspirar, de mostrar na prática como a engenharia muda a vida das pessoas”, completou Luiz.

Para os estudantes, educadores e profissionais presentes, a apresentação do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Alves sintetizou exatamente isso: a engenharia aplicada como instrumento de transformação urbana. “O Governo do Estado está entregando à sociedade sergipana um projeto que ficará como legado e que se integra à história da nossa cidade. Então, foi bastante enriquecedora essa palestra porque trouxe para nós estudantes, tanto do técnico como da graduação, a vivência de uma obra de grande porte. Tenho certeza que foi um marco para a instituição essa participação do secretário da Sedurbi. que nos proporcionou ver coisas que não temos em sala de aula”, considerou o presidente do Centro Acadêmico de Engenharia Civil do IFS, Tayrony Santos.

A IV SEMENG IFS segue até o dia 19 de novembro, com debates e palestras que aproximam teoria e prática, fortalecendo a formação dos futuros profissionais da engenharia civil no Estado.

Foto: Marcos Rodrigues