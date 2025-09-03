Governo assina edital de licitação da nova ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros

O Governo de Sergipe convida a imprensa para assinatura de edital de licitação da nova ponte Aracaju-Barra, uma obra estratégica que transformará a mobilidade urbana da região metropolitana. O ato acontecerá nessa quarta-feira, 3, às 15h, no Palácio dos Despachos, em Aracaju.

Com um investimento de R$ 1,117 bilhão, a obra do complexo viário será formada pela ponte e três viadutos interligados na Coroa do Meio, solucionando gargalos históricos de tráfego e garantindo fluidez no transporte urbano pelas próximas décadas, além de impulsionar o desenvolvimento econômico, social e turístico entre Aracaju, Barra dos Coqueiros e todo o litoral norte.