Governo celebra Vila do Forró e anuncia Vila da Criança para outubro

Eventos fortalecem o turismo e promovem a geração de emprego e renda para os sergipanos

A edição de 2024 da Vila do Forró, na Orla da Atalaia, chegou ao fim nesta quarta-feira, 31, depois de 60 dias de programação diversificada, com muitas atrações culturais e musicais. O governador Fábio Mitidieri aproveitou o encerramento para anunciar a Vila da Criança, que será realizada no mês de outubro, em celebração ao Dia das Crianças.

Iniciada no dia 1º de junho, a Vila do Forró reuniu, de terça-feira a domingo, trios pé de serra, quadrilhas juninas e grupos folclóricos que animaram os sergipanos e encantaram os turistas. O evento é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e visa fortalecer a cultura e turismo, além de promover a geração de emprego e renda para Sergipe.

Para o governador Fábio Mitidieri, o evento, que foi um sucesso, sempre deixa saudade por sua alegria e riqueza cultural. “Já deixa aquele gostinho de quero mais. O que a gente viu aqui nesses 60 dias foi muito bonito: um povo feliz, alegre, grandes atrações, grandes manifestações culturais, com quadrilhas juninas, com forró pé de serra e nosso artesanato. Tudo isso nos deixa a missão de fazer um São João em 2025 ainda melhor, se é que é possível”.

De acordo com Fábio, o principal objetivo da Vila foi alcançado: a geração de oportunidades e renda para trabalhadores da economia formal e informal. “Conversar com os comerciantes é emocionante, porque eles falam das conquistas com o dinheiro que ganharam aqui nesses 60 dias. E é muito bom ver a importância dos eventos do Governo do Estado na vida dessas pessoas. É, realmente, um momento para a gente comemorar”, acrescentou o governador.

Em dois meses, além de acompanhar a programação artística, os visitantes puderam conhecer a cidade cenográfica, o Coreto da Eneva, a capela, o Barracão da Sergipe, assim como os espaços de artesanato, moda autoral, ponto do turista, economia solidária e a área de alimentação. O cantor e sanfoneiro sergipano Danielzinho Júnior foi a atração principal do encerramento da Vila.

O presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), Gustavo Paixão, destacou a projeção nacional que o evento deu a Sergipe nos meses de junho e julho. “Na próxima quinzena, o governador vai anunciar os números dos festejos juninos deste ano, mas quando a gente conversa com a rede hoteleira e comerciantes, já percebe que, neste ano, os números da movimentação econômica serão muito melhores, o que prova que Sergipe está no caminho certo, assim como outros municípios, estados e países já fazem, a exemplo do Carnaval de Salvador, o São João de Campina Grande e de Caruaru, o Réveillon do Rio de Janeiro, o Oktoberfest de Santa Catarina e na Alemanha, entre outros”.

O gestor da Funcap ressaltou ainda o sentimento de pertencimento e orgulho que o incentivo cultural desperta na população local. “A gente viu o resgate da tradição, do orgulho de ser nordestino, é todo um contexto, que vai além da Orla. O interior do estado também se vestiu de cultura, com as quadrilhas e festejos que mostram que Sergipe é o País do Forró”, pontuou.

Eventos

Além da Vila da Criança em todo o mês de outubro, no calendário de grandes eventos promovidos ou apoiados pelo Governo de Sergipe em 2024 constam o Pré-caju e o Ironman em novembro, e a Vila do Natal Iluminado, em dezembro. Já o Verão Sergipe deve ser realizado entre os meses de janeiro e fevereiro de 2025, seguido por mais uma edição da Vila da Páscoa.

“O estado de Sergipe encontrou um caminho na promoção de grandes eventos para atração do turista e a promoção das políticas públicas do turismo, o que faz com que a nossa economia consiga crescer cada vez mais e gerar emprego para nossa população”, enfatizou Fábio Mitidieri.

Foto: Arthur Soares