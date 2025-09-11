Governo chamamento público para ambulantes na Vila da Criança 2025

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap/SE), divulgou, nesta quarta-feira, 10, o Chamamento Público nº 50/2025, destinado à seleção de ambulantes e permissionários interessados em atuar na Vila da Criança 2025. O evento acontecerá de 3 a 26 de outubro, na Praça de Eventos da Orla de Atalaia, em Aracaju.

As inscrições deverão ser realizadas de maneira presencial nos dias 22 e 23 de setembro, das 8h às 13h, na sede da Funcap, localizada na Rua Vila Cristina, nº 1051, no bairro 13 de Julho, em Aracaju. O edital está disponível no site da Funcap, na aba “Editais”. Para a contemplação dos interessados, será realizado o devido sorteio eletrônico das vagas, no dia 25 de setembro, das 9h às 11h, na Praça de Eventos da Orla.

Ao todo, serão disponibilizadas 68 vagas, distribuídas da seguinte forma:

– Praça de Alimentação: 4 espaços estruturados, destinados a empresas do ramo de alimentação e bebidas;

– Ambulantes diversos: 60 pontos para pipoqueiros, vendedores de churros, maçã do amor, brinquedos, sorvetes, açaí, artigos religiosos, entre outros;

– Trenzinhos e carrinhos elétricos: 4 permissões específicas para circulação em área delimitada.

Documentação necessária

Para a inscrição, é necessária a apresentação de documentos originais para que a cópia seja autenticada por servidores da Fundação.

No caso de pessoa física, os documentos são: carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência e a ficha de inscrição de pessoa física (disponível no edital).

Já para pessoa jurídica, a documentação é Registro Comercial, no caso de empresário individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais; e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, inscrição do ato constitutivo.

No caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício, prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, certidão de regularidade com as Fazendas Municipal e Estadual, Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal, certidão negativa de débitos trabalhistas, alvará de funcionamento, e certificado de curso de manipulação de alimentos.

Vila da Criança

A Vila da Criança tem se firmado como um dos principais eventos realizados pelo Governo de Sergipe e, nos últimos dois anos, tem atraído milhares de pessoas que desfrutam de uma programação lúdica e cultural diversificada. Entre a programação estão arena gamer, cinema, teatro, parque de diversão, espaços cenográficos, entre diversas outras atrações.

Foto: Igor Matias