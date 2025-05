GOVERNO DE SERGIPE ABRE INSCRIÇÕES PARA ATRAÇÕES DA TERCEIRA EDIÇÃO DA SEGUNDONA DO TURISTA, EM ARACAJU

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), lançou, nesta segunda-feira, dia 5 de maio, o edital de chamamento público para seleção de atrações artísticas que irão compor a programação da Segundona do Turista. O edital completo, com todas as informações sobre documentação e modelo de inscrição, está disponível no site da Funcap e no Mapa Cultural de Sergipe.

Podem participar trios pé de serra, quadrilhas juninas e grupos folclóricos e parafolclóricos do ciclo junino, desde que sejam residentes ou sediados em Sergipe. Cada proponente poderá inscrever até duas propostas, desde que em categorias diferentes. O processo de inscrição pode ser feito pela plataforma Mapa Cultural de Sergipe ou presencialmente na sede da Funcap, até o dia 25 de maio.

Nesta edição, a programação acontece quinzenalmente, com exceção do mês de junho, que será semanalmente na Rua de São João. O evento já é um dos momentos mais aguardados do calendário cultural sergipano, reunindo famílias, amigos e visitantes de todo o país em torno das tradições juninas.

A seleção contempla 44 trios pé de serra e 22 quadrilhas ou grupos de cultura popular, que receberão cachês de R$4.000,00 e R$4.500,00, respectivamente, além de uma ajuda de custo de R$500,00 por apresentação. O investimento total do Governo do Estado para a realização da Segundona do Turista é de R$308 mil. Todas as atrações selecionadas serão convocadas para apresentações na Rua de São João, sendo garantida a participação de cada grupo ao menos uma vez ao longo das 22 edições previstas para o ano.

O processo de seleção será realizado em etapas, incluindo inscrição, habilitação, análise de mérito e convocação para assinatura de contrato. A avaliação levará em conta critérios como histórico cultural, relevância artística e adequação à proposta do evento.

Foto: Isis de Oliveira