Governo de Sergipe abre inscrições para o concurso público da Agrese e certame oferta seis vagas

As inscrições para o concurso público da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese) foram abertas nesta quarta-feira, 10. O prazo vai até às 16 horas do dia 9 de agosto e os interessados em participar do certame devem acessar o site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP) para efetuar a inscrição. Este é o primeiro concurso público realizado para o órgão regulador.

Estão sendo ofertadas seis vagas, sendo uma para o cargo de analista administrativo e financeiro, que exige formação de nível superior em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas ou Direito; e cinco para o cargo de analista de regulação, distribuídas para formação em Engenharia Ambiental/Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Petróleo e Gás, Engenharia Elétrica e Engenharia Química. A remuneração para os cargos varia entre R$ 6.500 e R$ 7.300.

Durante a inscrição, os candidatos devem ler atentamente o edital e anexos, preencher corretamente o formulário, gerar e imprimir o comprovante de inscrição e o Documento de Arrecadação (DAE). A taxa de inscrição no valor de R$ 120 deve ser paga até o dia 12 de agosto, somente nos bancos conveniados (Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco do Estado de Sergipe – Banese, Itaú, Santander e Banco do Nordeste).

Provas

O concurso é dividido em três etapas. A primeira consiste em provas objetivas, que abrangem questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de informática e conhecimentos gerais sobre Sergipe, além de questões específicas relacionadas às áreas dos cargos, como normas técnicas e legislações aplicáveis.

Os candidatos aos cargos de analista de regulação passam por uma etapa adicional, a prova discursiva, que avalia a capacidade de expressão escrita e o domínio dos conhecimentos específicos da área. Por fim, haverá avaliação de títulos, que considera a formação acadêmica e a experiência profissional dos candidatos, sendo uma etapa classificatória no processo de seleção.

Informações

Todas as informações relacionadas ao concurso da Agrese constam no edital de abertura e seus anexos, que podem ser consultados no site do IBGP Concursos (novoibgpconcursos.com.br), endereço eletrônico para comunicação oficial do certame.

Foto: Iran Souza