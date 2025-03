Governo de Sergipe abre inscrições para o programa Sergipe no Pódio

O governador Fábio Mitidieri recebeu, nesta terça-feira, 18, a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, para anunciar a abertura das inscrições para o programa Sergipe no Pódio. A iniciativa, que está em sua 5ª edição, tem como objetivo apoiar atletas e técnicos sergipanos na participação em competições nacionais e internacionais, por meio da concessão de passagens aéreas.

As inscrições estarão abertas entre os dias 19 e 24 de março e poderão ser feitas no site da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel).

Durante o anúncio, o governador destacou o impacto do programa. “A pauta de hoje é o ‘Sergipe no Pódio’, que chega à sua 5ª edição, e as inscrições estarão abertas a partir do dia 19 até 24 de março. Cada federação pode receber até R$ 30 mil para custear passagens para nossos atletas competirem em eventos nacionais e internacionais. Basta atender às exigências do programa para ter acesso ao benefício. O esporte transforma vidas e gera oportunidades, e seguimos investindo para fortalecer nossos atletas”, afirmou Mitidieri.

A secretária Mariana Dantas reforçou a importância do programa para o esporte sergipano e destacou os resultados conquistados. “Somente no ano passado, financiamos 145 bilhetes aéreos, permitindo que nossos atletas representassem Sergipe em 24 estados e cinco países. Os resultados já aparecem, com muitas medalhas para o nosso estado. Começamos o programa com dez federações participantes e, no último ano, chegamos a 18. Nossa meta é superar esses números e seguir levando Sergipe ao pódio”, disse Mariana.

Balanço de 2024

O programa Sergipe no Pódio tem sido um pilar na valorização dos esportistas sergipanos, possibilitando que talentos locais ampliem sua presença no cenário esportivo. Em 2024, o programa Sergipe no Pódio financiou a emissão de 145 bilhetes aéreos, totalizando um investimento de R$ 301.009,23. Os recursos permitiram que atletas e técnicos sergipanos competissem em 24 estados e cinco países, beneficiando um total de 18 federações estaduais.

Inscrições

As federações interessadas devem realizar a inscrição entre 19 e 24 de março no site da Seel (esporte.se.gov.br). O resultado será divulgado no dia 4 de abril.

Foto: Arthur Soares