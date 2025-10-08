GOVERNO DE SE ABRE MÊS DO SERVIDOR COM AÇÃO DEDICADA À VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO DO FUNCIONALISMO

Com o propósito de valorizar e reconhecer a atuação do servidor público para a entrega de serviços à população, o Governo de Sergipe promoveu uma ação dedicada especialmente ao funcionalismo estadual na última terça-feira, 7. O evento, realizado pela Secretaria de Estado da Administração (Sead) no Centro de Convenções AM Malls, em Aracaju, reuniu secretários, dirigentes e servidores de diversos órgãos e entidades estaduais e marcou a abertura da programação preparada pela gestão estadual para celebrar o Mês do Servidor.

Com o tema ‘Servidor público: gente que trabalha e transforma Sergipe’, a programação contou com a entrega do I Prêmio Sergipano de Gestão Pública (PSGP). Instituído pela Lei nº 9.518/2024, a iniciativa é inédita em Sergipe no âmbito da administração estadual e visa reconhecer, valorizar e divulgar as boas práticas e inovações administrativas voltadas à melhoria da qualidade dos serviços públicos, promoção da transparência e incentivo à eficiência na gestão pública.

Realizado pela Sead, o PSGP, em sua edição inaugural, distribuiu R$ 60 mil em prêmios para os projetos vencedores em três categorias: Gestão eficiente e sustentabilidade; Inclusão, igualdade e diversidade; e Participação e governança colaborativa. Concorreram propostas desenvolvidas e implementadas por agentes públicos nos órgãos da administração pública direta e indireta do Estado e dos municípios sergipanos.

O governador Fábio Mitidieri gravou mensagem em vídeo para parabenizar os vencedores e destacar a importância do trabalho da Sead, sobretudo quanto à reestruturação do quadro de pessoal do Estado. Segundo o chefe do Executivo estadual, o Prêmio Sergipano de Gestão Pública, além de servir de inspiração aos demais servidores, contribui para que a gestão estadual siga avançando no trabalho de valorização do serviço público.

“Parabéns a todos vocês, em especial aos vencedores do I Prêmio Sergipano de Gestão Pública, que começou ainda no ano passado; tivemos a publicação do edital, dezenas de servidores se inscreveram. A Fapitec fez a seleção dos projetos e agora vamos entregar a premiação aos nove escolhidos. Que a gente possa continuar valorizando ainda mais o serviço público. Já fizemos quase 30 concursos públicos na nossa gestão, renovando e oxigenando a máquina pública, fazendo com que a gestão pública continue dando orgulho à nossa população”, afirmou o governador.

Para o secretário de Estado da Casa Civil, Jorginho Araújo, que representou o governador no evento, o conjunto de realizações da gestão estadual para os servidores públicos é motivo de celebração. “Esse é um governo que busca, acima de tudo, valorizar e respeitar o servidor público, por meio da meritocracia, dos incentivos por produtividade, para que o servidor público realmente sinta-se parte disso tudo. E quando vemos esse trabalho mudar a vida das pessoas lá ponta, pelas mãos de todos nós, servidores, a gente olha para trás, respira fundo e diz: vale a pena estar na gestão pública, vale a pena servir. Como diz Santo Inácio de Loiola: em tudo, amar e servir”, afirmou.

Secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes ressaltou que a valorização do servidor é um eixo norteador para a atual gestão estadual. “O governador Fábio estabeleceu essa diretriz, que além das discussões sobre avanços salariais, devemos, por meio da Escola de Governo, olhar para o nosso servidor no sentido de valorizá-lo, capacitá-lo de forma integral e promover saúde e bem-estar no ambiente de trabalho. Então, todas essas ações que desenvolvemos têm esse objetivo”, destacou.

A gestora da Sead reconheceu ainda que, para a concretização desse trabalho, a Sead conta com parcerias importantes, tanto de outros órgãos e entidades estaduais, como de instituições do terceiro setor, a exemplo da Motriz, organização sem fins lucrativos que colaborou ativamente para o evento de abertura do Mês do Servidor. “A Motriz é uma grande parceira, está aqui conosco e tem feito um grande trabalho para que possamos promover a equidade na gestão, a equidade racial, de gênero, e também nos auxilia no trabalho de formação de lideranças”, evidenciou.

Representante da Motriz no evento, a coordenadora de implementação, Christina Pacheco, explicou que a instituição apoia órgãos como a Sead, em todo o país, por acreditar na capacidade dos governos para gerir e transformar a qualidade dos serviços públicos ofertados à população. “Então a gente atua muito com a educação e com liderança, pois a gente acredita que as pessoas são quem fortalece os governos e as responsáveis por entregar serviço de qualidade para a população. E o nosso papel é criar essa capacidade interna e criar políticas públicas de qualidade para a população”, pontuou.

Gestão e desenvolvimento

Como parte das ações especiais dedicadas ao Mês do Servidor, o Governo de Sergipe apresentou duas novidades aos servidores: a Rede de Gestão de Pessoas e a Política de Desenvolvimento de Lideranças do Estado de Sergipe. Coordenada pela Sead, a Rede reunirá representantes das unidades de pessoal de todos os órgãos do Estado em um espaço permanente de cooperação, com o propósito de padronizar e simplificar rotinas, fortalecer a comunicação, promover a capacitação contínua dos servidores, disseminar boas práticas e reafirmar o compromisso com a responsabilidade fiscal.

Assim como a Rede de Gestão de Pessoas, a Política de Desenvolvimento de Lideranças será instituída por decreto estadual ainda este mês. Essa segunda iniciativa representa um compromisso do governo para fortalecer quem conduz a gestão pública. Por meio do Programa Lidera Mais Sergipe, todas as formações, capacitações e jornadas de liderança passam a ser organizadas pela Escola de Governo, garantindo que secretários, gestores, coordenadores e chefias tenham acesso a trilhas de aprendizagem, alinhadas com seu nível de atuação.

Para o diretor-geral da Escola de Governo de Sergipe, Wellington Mangueira, o Mês do Servidor representa um momento especial de reconhecimento, celebração e valorização daqueles que dedicam suas vidas a servir à sociedade sergipana. E, conforme elencou, há diversos motivos para a celebração. Entre janeiro de 2023 e junho de 2025, a gestão estadual ofertou, por meio da Escola de Governo, mais de 470 vagas em cursos de pós-graduação, fortalecendo o compromisso com a qualificação técnica e a excelência na gestão pública.

“Além dessas iniciativas, realizamos 214 cursos de capacitação, alcançando mais de 11 mil vagas ofertadas em diversas áreas do conhecimento. Isso reflete o esforço conjunto de toda a equipe da Escola de Governo, das secretarias parceiras e das instituições de ensino que têm caminhado conosco. Mas, acima de tudo, reflete o empenho e o compromisso dos servidores que buscam aprimoramento constante, movidos pelo propósito de prestar um serviço público mais eficiente, ético e humano”, detalhou o diretor.

‘Conhecendo o Servidor’

Durante a programação, a Sead lançou a pesquisa Conhecendo o Servidor, uma iniciativa inédita voltada a traçar o perfil e a diversidade do funcionalismo público estadual. O levantamento está disponível no Portal do Servidor e no aplicativo Servidor.SE e poderá ser respondido até o final de outubro.

De acordo com o gerente de Carreiras e Desempenho da Sead, Rafael Lima, o levantamento busca reunir informações sobre gênero, raça, escolaridade, idade e outras características acerca do quadro de servidores do Estado. O objetivo é fortalecer a gestão pública com base em dados concretos, promovendo políticas de gestão de pessoas mais justas, inclusivas e fundamentadas em evidências.

Rafael explicou que a pesquisa permitirá um diagnóstico preciso sobre quem compõe a Administração Pública e oferecerá elementos práticos para aprimorar a gestão de pessoas. “Os resultados da pesquisa subsidiarão o 1º Relatório de Burocracia Representativa do Estado de Sergipe, documento que reunirá análises sobre a composição do funcionalismo, destacando tendências, desafios e oportunidades de aprimoramento na política de gestão de pessoas do Estado”, afirmou.

Reconhecimento e valorização

Para a realização do I Prêmio Sergipano de Gestão Pública, a Sead contou com a parceria da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE). Diretor-presidente da entidade, Alex Garcez parabenizou todos os envolvidos pela iniciativa, a qual, destacou ele, valoriza o trabalho do servidor público.

“A Fapitec fez as avaliações dos projetos, junto à sua Câmara de Assessoramento e seus consultores ad hoc. Então, quero parabenizar a iniciativa do governador Fábio e da secretária Lucivanda e a todos os vencedores, mas não somente, também aqueles que tentaram, que submeteram suas propostas, justamente pelo esforço, pela dedicação com o trabalho dentro das instituições públicas”, reconheceu o diretor, em participação por vídeo durante o evento.

Primeiro lugar na categoria Gestão eficiente e sustentabilidade com o projeto ‘Portal de Legislação do Governo de Sergipe (LegisOn)’ e terceiro lugar na categoria Participação e governança colaborativa com o trabalho ‘Framework ELPP: boas práticas e resultados da elaboração legislativa de políticas públicas’, o gestor governamental Thiago Menezes, da Secretaria Especial de Governo (Segov), avalia o Prêmio Sergipano de Gestão Pública como “uma iniciativa importantíssima”.

“O serviço público não existe sem as pessoas. Então, acredito que uma ação como essa, além de muitas outras que a Secretaria de Administração e o Governo do Estado vêm puxando, como o Mês do Servidor, Jogos dos Servidores, Corrida dos Servidores, são iniciativas de grande importância porque reconhecem o servidor público como uma peça fundamental para os serviços públicos, para as políticas públicas como um todo”, celebrou.

Diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional da Secretaria de Estado da Educação (Dase/Seed), a professora Eliane Passos alcançou o primeira posição na categoria ‘Inclusão, igualdade e Diversidade’, com o projeto ‘Inclusão e protagonismo, a força transformadora da escola pública estadual’. Esse reconhecimento, ressaltou ela, colocou a educação pública de Sergipe no pódio.

“Acreditamos que o trabalho do servidor público, o nosso trabalho, é um instrumento de transformação social e em todas as ações que nós desenhamos, que nós planejamos, nós pautamos e perseveramos para o atingimento das nossas metas nesta perspectiva. E não à toa, a escola pública estadual de Sergipe tem sido atrativa. Muitos estudantes da rede privada, inclusive, buscando a rede pública por reconhecer que nas escolas públicas estaduais eles estão tendo oportunidades de viver, de experimentar um mundo nunca imaginado”, observou Eliane, ao agradecer e dividir com os colegas de equipe a conquista.

Primeiro lugar na categoria ‘Participação e Governança Colaborativa’, como o projeto ‘Sergipe 2050’, uma iniciativa que busca implementar o planejamento de longo prazo na administração estadual, o gestor governamental Guilherme Bratz Uberti, da Secretaria Especial de Planejamento Orçamento e Inovação (Seplan), também avaliou de maneira positiva a premiação criada pelo Governo de Sergipe para reconhecer e valorizar o trabalho dos servidores estaduais.

“Eu acho isso sensacional, não só para os premiados, mas também para passar essa mensagem para os demais servidores, da valorização do trabalho, de a administração mostrar que valoriza o trabalho. Eu acho que isso estimula a gente na nossa ação, em buscar dotá-las de visibilidade, de mostrar a importância dessa nossa atuação para a sociedade também, para a própria administração pública e de fato mostrar que o trabalho é reconhecido. Acho que essas são as principais questões”, afirmou.

Para encerrar a programação, a Sead promoveu a palestra magna ‘O servidor como protagonista da mudança: construindo o futuro do serviço público em Sergipe’, ministrada por Sauanne Bispo, executiva sênior e empresária reconhecida por sua atuação estratégica em inovação, liderança e novos negócios.

Para Liliane Borba, servidora da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, dedicar um mês inteiro de atividades para celebrar o servidor público é importante para todo o funcionalismo. “Esse tipo de evento é muito importante para nós, servidores públicos, porque nós nos sentimos valorizados pelo Governo do Estado, pela gestão do governador Fábio Mitidieri. Acalenta o nosso coração ver que o governo se preocupa com o servidor”, disse.

Confira abaixo os vencedores do I Prêmio Sergipano de Gestão Pública por categoria:

Inclusão, igualdade e diversidade

1º lugar – Inclusão e protagonismo, a força transformadora da escola pública estadual | Eliane Passos Santana (Seed), Paulo Roberto de Menezes Rêgo (Seed) e Adriane Alvaro Damascena (Seed);

2º lugar – Programa Acolher com Dignidade – Insumos Emergenciais nas Audiências de Custódia | Roberto Augusto Figueiredo (Sejuc);

3º lugar – Programa Cartão Mais Inclusão (CMais) | Camille Juliane Santos (Seasic), Érica Lima Cavalcante Mitidieri (Seasic) e Jilmagna Brandão da Conceição (Seasic).

Gestão eficiente e sustentabilidade

1º lugar – Portal de Legislação do Governo de Sergipe (LegisOn) | Thiago Menezes Santana (Segov), Alberto Luciano de Souza Bastos (PGE) e Ayrton Hora (PGE);

2º lugar – Programa de Integridade da Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe | Camilla Santos Almeida (Sefaz), Cleôncio de Melo Silva Neto (Sefaz) e Mário Nogueira Carvalho da Silva (Sefaz);

3º lugar – Sergipe Mais Próspero e Sustentável | Pedro Henrique Correia Brasil (Sefaz), Caroline Rolemberg Dantas Melo (Sefaz) e Francisco Mascarenhas de Jesus (Sefaz).

Participação e governança colaborativa

1º lugar – Sergipe 2050 | Guilherme Bratz Uberti (Seplan), Guilherme Maia Rebouças (Desenvolve-SE) e Igor Gabriel Ereno Cavalli (Desenvolve-SE);

2º lugar – 6ª Conferência das Cidades: Aplicação dos instrumentos de gestão democrática para promoção da participação social e governança colaborativa | Raíssa Santana Quintiliano dos Santos (Seplan), Adelmo Pelágio de Andrade Filho (SSP/Seplan) e Mylla Hayama Kamanda Moura Santos (Seplan);

3º lugar – Framework ELPP: boas práticas e resultados da elaboração legislativa de políticas públicas | Thiago Menezes Santana (Segov) e Manoel Pinto Dantas Neto

Foto: Iran Souza/Sead