Governo adota medidas rigorosas para minimizar os impactos ambientais nas obras do Complexo Viário

O Governo de Sergipe tem adotado um conjunto de ações rigorosas para garantir que as obras do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo do Nascimento Alves, em Aracaju, avancem com o mínimo impacto ambiental possível. A construção desse empreendimento, fundamental para a mobilidade urbana da capital, está sendo acompanhada por meio de um planejamento, que inclui 23 programas socioambientais focados na preservação da fauna, flora, recursos hídricos e qualidade de vida da população da área de influência.

Esses programas foram estabelecidos no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e irão mitigar os 31 impactos relacionados à obra. Entre os desafios mais relevantes estão a fragmentação de habitats, a supressão de vegetação e a intervenção em áreas de preservação permanente. “A viabilidade do empreendimento está diretamente ligada ao cumprimento das medidas socioambientais planejadas, reforçando o compromisso do Governo de Sergipe com o meio ambiente e a qualidade de vida da população”, ressaltou o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), Luiz Roberto.

A Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) busca assegurar que todas as etapas aconteçam em conformidade com a legislação ambiental. “A próxima fase da obra é a Licença de Instalação, que será fundamentada na análise e aprovação, dentre outros pontos, desses 23 projetos ambientais que foram elaborados pela Sedurbi e serão submetidos à análise da Adema. Nossa equipe está acompanhando de perto todo o processo, e as análises técnicas que estão sendo feitas em cada etapa do licenciamento ambiental consideram estudos e condicionam medidas de compensação ambiental”, explicou a engenheira ambiental e presidente da Adema, Ingrid Cavalcanti.

A preservação da biodiversidade local é uma prioridade no planejamento ambiental do empreendimento. O Programa de Controle de Supressão de Vegetação estabelece diretrizes para a remoção responsável da vegetação, enquanto o Programa de Reposição Florestal garante a compensação dessa perda por meio de reflorestamento. Já o Programa de Monitoramento de Fauna e Flora busca acompanhar possíveis alterações nos ecossistemas afetados, assegurando a proteção das espécies locais.

Além dos esforços para minimizar os impactos ambientais diretos, há uma preocupação com a qualidade do ar, solo e recursos hídricos. O Plano de Controle de Drenagem e de Erosão protege o solo contra impactos como erosão, comuns em grandes obras. Já o Plano de Monitoramento da Qualidade do Ar tem o objetivo de controlar emissões atmosféricas, reduzindo os efeitos da poluição gerada durante a construção. O Programa Ambiental para Construção assegura que todas as atividades sigam boas práticas ambientais e normas de segurança, incluindo o gerenciamento adequado de efluentes e resíduos sólidos.

Outro aspecto fundamental do planejamento é o diálogo com a comunidade. O Programa de Comunicação Social foi estruturado para informar e esclarecer a população sobre as ações em andamento, garantindo transparência e permitindo que moradores e instituições acompanhem o desenvolvimento da obra. O governo também implementou o Plano de Educação Ambiental, que visa conscientizar a população sobre os impactos e medidas mitigadoras do empreendimento.

No campo socioeconômico, embora a implantação do Complexo Viário traga desafios temporários, os impactos positivos se destacam a longo prazo. A obra não apenas melhorará significativamente a mobilidade urbana em Aracaju, facilitando o acesso a áreas como a Orla da Atalaia, mas também contribuirá para a dinamização da economia local, geração de empregos e aumento da arrecadação pública. Para potencializar esses benefícios, há um compromisso com a priorização da mão de obra e serviços locais.

O compromisso do Governo de Sergipe com a sustentabilidade se reflete também no Plano de Compensação Ambiental, que prevê recursos para beneficiar Unidades de Conservação, como o Parque Natural Municipal do Poxim. Além disso, o Plano de Ação de Emergência estabelece diretrizes para prevenção e resposta a incidentes ambientais, garantindo que qualquer eventualidade seja prontamente gerenciada.

De acordo com Luiz Roberto, o Complexo Viário Senadora Maria do Carmo do Nascimento Alves avança como um projeto que alia infraestrutura e desenvolvimento econômico à responsabilidade ambiental. “Cada etapa da obra está sendo conduzida com o máximo rigor técnico e dentro das normas. Nosso objetivo é garantir que a cidade tenha um sistema viário sem comprometer a qualidade ambiental da região. As medidas adotadas refletem a preocupação do Governo do Estado com o meio ambiente e com o bem-estar da população”, afirmou o secretário da Sedurbi.

