GOVERNO DE SERGIPE AMPLIA INVESTIMENTOS EM PROMOÇÃO TURÍSTICA E CONSOLIDA DESTINO NO MERCADO NACIONAL

Neste 27 de setembro, comemora-se o Dia Mundial do Turismo, e Sergipe tem muitos motivos para celebrar, levando em conta o bom momento que o setor vivencia. O Governo de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), vem consolidando uma estratégia contínua de promoção e divulgação do destino Sergipe em todo o Brasil. Por meio do convênio com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE) e da parceria com operadoras de turismo, a Setur já investiu mais de R$ 20 milhões.

Entre as inúmeras ações, estão participação nas principais feiras e eventos de turismo do país, mídia compartilhada com inúmeras operadoras de turismo, além de parcerias com instituições e entidades do trade turístico e com companhias aéreas. Como resultado, o destino Sergipe tem se destacado, atraindo, mês a mês, um número cada vez maior de turistas.

Para o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, o esforço da gestão estadual em promover e divulgar Sergipe vem atingindo resultados muito positivos. Exemplo disso, aponta o gestor, é o recorde contínuo de turistas desembarcando no Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria. “Todos os meses, a Aena Brasil, que administra o aeroporto, tem registrado um fluxo acima de 100 mil passageiros a cada mês. Isso, com certeza, é fruto do trabalho contínuo da Setur com parcerias fundamentais. Os turistas estão descobrindo que nosso destino possui inúmeras belezas naturais, deliciosa gastronomia e rica cultura. Além disso, eles se encantam com o acolhimento e a hospitalidade do nosso povo”, avalia.

Trabalho estratégico

Segundo a secretária-executiva da Setur, Daniela Mesquita, o trabalho estratégico de mídia compartilhada garante maior retorno para o estado, amplia a divulgação dos atrativos turísticos e fortalece o fluxo de turistas para Sergipe. “Esse trabalho já começa a se refletir, também, no tempo de permanência dos turistas em nosso estado. É um esforço de continuidade, que já vem dando resultados expressivos e posicionando Sergipe de forma cada vez mais sólida no mercado turístico nacional. Com esse trabalho de promoção contínua, o Governo de Sergipe reforça a política de valorização do setor, reconhecendo o turismo como um dos grandes vetores de desenvolvimento econômico”, pontua.

Parte das ações realizadas pela Setur ocorrem por meio do convênio com ABIH/SE. O presidente da entidade, Antônio Carlos Franco Sobrinho, evidencia, inclusive, a importância do trabalho conjunto do poder público com a iniciativa privada para desenvolver o turismo no estado. Segundo ele, os resultados positivos atingidos nesses dois anos e nove meses da gestão refletem a evolução do setor. “A taxa média de ocupação hoteleira, por exemplo, vem crescendo gradativamente, graças aos investimentos do governo na promoção do destino. O turismo só cresce quando há investimento e integração, e Sergipe tem feito isso de maneira planejada, garantindo que nosso destino esteja presente nas principais vitrines do turismo brasileiro”, afirma.

Ações

Já receberam investimentos as seguintes operadoras e OTA (do inglês Online Travel Agency, que significa agência de viagem online): Decolar, Orinter, Frt, EHTL, Incomum, Cativa, CVC, ETS, Mondiale, Diversa, entre outras. Assim, com os recursos, foi possível alcançar milhares de agentes de viagens em diferentes regiões do país, gerando novas oportunidades de negócios.

Destaque-se, também, ações como famtours com agentes de viagens e fampress com influenciadores de turismo – ambos são visitas de familiarização do destino –, além de roadshows com capacitações presenciais em diversas cidades do país. Todas essas iniciativas possibilitam o contato direto dos profissionais do setor com o destino, ampliando o conhecimento sobre os atrativos sergipanos e fortalecendo a comercialização de pacotes turísticos.

Sobre a participação nas principais feiras nacionais de turismo, vale ressaltar a presença de Sergipe na Abav Expo, WTM Latin America, Salão Nacional do Turismo, Festuris, Travel Next, entre muitas outras. Para esses eventos, a Setur investiu na produção de estandes, que apresentaram com muita sergipanidade a diversidade das belezas naturais, da cultura e da gastronomia do estado, além da hospitalidade do povo sergipano.

Foto: Igor Matias