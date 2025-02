Governo de Sergipe anuncia 200 novas vagas do Programa 1º Emprego

Sete turmas com um total de 200 vagas para o Programa Primeiro Emprego (PPE) foram confirmadas nesta sexta-feira, 14, durante a realização da 41ª edição do governo itinerante ‘Sergipe é aqui’, no município de Barra dos Coqueiros. Os termos foram assinados pelo governador Fábio Mitidieri juntamente com o secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, e os representantes das empresas parceiras, Petrox e Hiper Carnes, os empresários Álvaro Fonseca e Marcone Passos, respectivamente.

As novas turmas serão para os cursos de operador de caixa, frentista, repositor e balconista, em parceria com a Petrox; e também confeitaria, açougue e padeiro, com a empresa Hiper Carnes. O PPE é uma capacitação que conta com fase prática que permite experiência dentro das empresas. Voltado para o público dos 18 aos 29 anos, proporciona a conquista da experiência exigida nas seleções de emprego.

O secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, falou da novidade alcançada pela pasta, que é o primeiro curso profissionalizante de açougue, inexistente no estado. “Um dia muito importante. Mais 200 jovens que vão participar da qualificação do Primeiro Emprego. São jovens que vão fazer uma qualificação em sala de aula e vão ser treinados na prática também dentro da empresa. Em breve, nós estamos lançando o edital para preenchimento dessas vagas de qualificação em que os jovens recebem bolsa de até R$ 750 reais, são treinados e ao final, no mínimo, 30% desses jovens já saem com a sua carteira assinada”, explicou o secretário.

Além do anúncio, a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) também ampliou seu atendimento dentro da programação do ‘Sergipe é aqui’. Na Barra dos Coqueiros, a pasta intermediou por meio do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), 29 vagas para o mercado de trabalho local, além dos demais atendimentos disponibilizados.

Com o suporte da unidade móvel, que já percorreu alguns municípios sergipanos, o serviço está mais qualificado, com cabines internas individualizadas, ar condicionado e acessibilidade para Pessoa com Deficiência (PcD). Nela é possível fazer cadastro de candidatos a vagas de emprego dentro do conceito ‘fi-gital’, ou seja, ações digitais aliadas aos serviços físicos.

“Nós temos hoje um ônibus com sete cabines de atendimento com acessibilidade, toda a estrutura da Secretaria pronta para receber o sergipano onde nós chegamos. Estamos visitando dois municípios por semana, levando todo esse serviço, captamos as vagas locais, ofertamos a intermediação e levamos também cursos de qualificação, além do nosso programa Primeiro Emprego”, destacou Jorge Teles.

População atendida

Foi neste ambiente da unidade móvel que a estudante Kaylane da Costa, que amanhã completa 18 anos, foi recebida. “Eu vim fazer o cadastro no Programa Primeiro Emprego e acabei saindo com um encaminhamento para uma entrevista para a vaga de Operadora de caixa”, contou, na expectativa de já ser empregada em uma das 29 oportunidades disponibilizadas para o município.

Além dos serviços do NAT, a Seteem também permitiu a geração de renda para os pequenos empreendedores da Economia Solidária. Além da comercialização de produtos culinários, sempre é feito o cadastramento de empreendedores locais que atuam na economia popular. Os dados vão facilitar a participação deles em futuros eventos promovidos pelo estado.

Amanda Carolina levou os produtos que sua mãe cozinha e vende na porta de casa, na Atalaia Nova. Entre as delícias oferecidas, os tradicionais munguzá e arroz doce. “É uma experiência, para mim está sendo a primeira vez num evento como esse e espero que se repita algumas vezes, e a gente possa fazer mais variedades”, relatou, acrescentando que o mingau de puba e depois o munguzá são os favoritos dos clientes.

Espaço do Artesanato

E sempre com grande movimentação, em todas as edições do ‘Sergipe é aqui’, o espaço do Artesanato Sergipano também é ponto obrigatório de passagem do público, que para aprecia e adquire alguma peça. Para os produtores das tipologias, é local também de cadastro e renovação da Carteira Nacional do Artesão.

A artesã Batânia Lima produz peças decorativas a partir da reciclagem de pneus, contribuindo para o mundo com beleza e conscientização ambiental. “Mais de dez anos que eu faço artes, é muito gratificante. Além de fazer e vender nas feiras, também ensino nas escolas”, contou a artesã, que expôs várias de suas peças decorativas.

Para a diretora de Artesanato da Seteem, Daiane Santana, as edições do programa governo itinerante fizeram a diferença para muitos artesãos, que tiveram a chance do serviço mais perto de casa.

“Com certeza, como a gente consegue chegar até os municípios a gente consegue mobilizar, sensibilizar e levar serviços aos quais os artesãos não tenham acesso. Hoje no nosso banco de dados são quase mil artesãos atendimentos em todas as edições, muitos dos quais não conheciam o atendimento da Secretaria do Trabalho e hoje já estão aptos a participar dos eventos locais e nacionais do setor, então o Sergipe é aqui têm contribuído bastante para a pauta do Artesanato sergipano”, analisou a diretora.

Foto: Cesar de Oliveira