Governo de Sergipe apoia Campeonato Brasileiro de Judô Região II

Com o apoio do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), Aracaju recebeu mais uma edição do Campeonato Brasileiro de Judô Região II. A competição aconteceu no último fim de semana, no Ginásio Constâncio Vieira, reunindo mais de 800 atletas de diferentes estados em busca do título regional.

A realização de mais um importante campeonato em Sergipe reforça o compromisso do Estado com o fomento ao esporte. A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, destacou a importância do evento: “O Campeonato Brasileiro de Judô Região II demonstra a capacidade de Sergipe em sediar grandes competições e incentivar o desenvolvimento do judô local. Além de promover a integração entre atletas de diversos estados, movimenta a economia e fortalece nosso esporte”.

A competição contou com judocas de várias categorias, representando estados como Alagoas, Bahia, Pernambuco e Paraíba. Sergipe contou com 142 atletas e 10 técnicos. Entre os destaques estiveram os atletas da Escola de Esporte Gerivaldo Garcia, que têm se destacado no cenário nacional pelo excelente desempenho e formação de novos talentos.

Para o presidente da Confederação Brasileira de Judô, Paulo Wanderley, a competição é uma oportunidade valiosa para os judocas. “O Campeonato Brasileiro de Judô Região II é fundamental para o desenvolvimento dos atletas e a consolidação do judô no Brasil. A estrutura oferecida por Sergipe tem sido exemplar, e temos certeza de que esta edição vai ficar marcada”, ressaltou.

Os atletas estavam otimistas e ansiosos pela competição. Para Anthony Gabriel, jovem judoca sergipano da Escola de Esporte Gerivaldo Garcia, a competição foi uma oportunidade de crescimento. O jovem se classificou para o Campeonato Brasileiro de Judô, que acontece no mês de junho, em Salvador/BA. “Competir em casa é uma motivação extra. Queremos representar bem nosso estado e mostrar nossa evolução no esporte”, comemorou.

Delegações de outros estados também valorizam a experiência em Sergipe. Marcílio Félix, técnico da equipe pernambucana, elogiou a organização: “O evento tem uma excelente estrutura e proporciona uma grande experiência aos atletas. A recepção sergipana é sempre muito calorosa, e estamos felizes por participar desse campeonato. Viemos em torno de 160 atletas e a estrutura está maravilhosa. Com certeza tivemos um dos melhores regionais”.

O Campeonato Brasileiro de Judô Região II teve um fim de semana de disputas acirradas e grandes performances, consolidando Sergipe como um polo esportivo cada vez mais relevante no cenário nacional. E após intensas disputas, a delegação de Sergipe conquistou um resultado histórico, com 16 medalhas de ouro, 10 de prata e 28 de bronze, ficando em terceiro lugar geral nas categorias feminina e masculina.

No masculino, Sergipe alcançou a segunda colocação geral, enquanto no feminino ficou na terceira posição. Esse foi um dos melhores desempenhos já registrados pelo estado, evidenciando a importância de competir em casa e o crescimento do judô sergipano no cenário nacional.

Foto: Erick O’Hara