Governo de Sergipe apoia realização do 2º Boogie Carcará

A Orla da Atalaia será palco de um emocionante evento de paraquedismo. O Boogie Carcará chega à segunda edição entre os dias 23 e 26 de janeiro, nas imediações do Kite Beach Club, localizado na Rodovia dos Náufragos, em Aracaju. O evento é aberto ao público e vai reunir atletas profissionais e entusiastas do esporte, que farão demonstrações impressionantes de habilidade e coragem no céu.

Esta segunda edição do Boogie Carcará conta com a participação de, aproximadamente, 60 pessoas. Entre elas, estão atletas de vários estados do país e também do exterior, instrutores licenciados pela Confederação Brasileira de Paraquedismo (CBPq), como os de Brasília (DF) e de Fortaleza (CE), que vão realizar saltos assistidos.

A programação inclui saltos de diferentes estilos, como Free Fly (voo livre) a partir de uma altura de 12 mil pés, que corresponde a cerca de quatro mil metros. Também haverá saltos em dupla com instrutores experientes para os não licenciados, oportunizando aos iniciantes realizarem os primeiros saltos.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, destaca que é compromisso do Governo de Sergipe apoiar iniciativas que promovam o estado. Por isso, a Secretaria de Estado do Turismo (Setur) está apoiando a realização deste evento. “Com certeza, o Boogie Carcará vai impactar o turismo local, atraindo participantes e espectadores não somente de Aracaju, como de outros estados. Com isso, vai gerar uma movimentação significativa nos hotéis e restaurantes, que vão receber visitantes e turistas de diversas regiões do país e até do exterior. Vejo Sergipe como um destino promissor para esportes radicais, incentivando o turismo de aventura e fomentando a economia local”, considera.

De acordo com um dos organizadores do Boogie Carcará, o empresário Anderson Firmino, trata-se de um evento de alto nível internacional conhecido pelas apresentações de paraquedismo. Na opinião dele, a realização na capital sergipana tem um diferencial: a geografia do lugar. “Aracaju é um único lugar do Brasil onde qualquer pessoa pode saltar, inclusive, alunos, devido à extensa faixa de areia. E a edição deste ano traz uma novidade, que são os saltos noturnos. O evento também terá uma programação Sunset, no Kite Beach Club, até às 22h, regada a pizza e vinho. E, no sábado, haverá uma edição especial do projeto ‘Nas Ondas do Vinil’ com vários DJs tocando somente vinil”, explica.

Além do apoio do Governo do Estado, por intermédio da Setur, o 2º Boogie Carcará tem o apoio da Confederação Brasileira de Paraquedismo (CBPQ), Federação Sergipana de Paraquedismo, Skydive Carcará e do Kite Beach Club.

Foto: Pedro Ramalho Sganzella