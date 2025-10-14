Governo do Estado de Sergipe apoia a 3ª edição da Regata Sergipe-Bahia

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), apoia a realização da 3ª edição da Regata Sergipe-Bahia (RESEBA), competição náutica que já se consolida como uma das mais importantes do Nordeste.

A programação tem início no próximo sábado, 18, e segue até o mês de novembro, envolvendo ações ambientais, atividades culturais, integração regional e a disputa esportiva que conecta os estados de Sergipe e Bahia.

As atividades acontecem a partir do dia 18, com uma grande Ação Ambiental de Limpeza de Praias, unindo esporte e sustentabilidade. No dia 25 de outubro, será realizado o evento de lançamento oficial no ICAJU, e, no dia 26, o Rally Indoor Rios Sergipe–Pomonga movimentará o Centro Histórico de Aracaju e a Barra dos Coqueiros. Já na semana da regata, os velejadores participam de um café da manhã e de uma reunião de comandantes, ambos no Restaurante La Vista, antes do grande momento da largada dos barcos, no dia 31 de outubro, próximo à Orla de Aracaju.

Os primeiros veleiros devem chegar à Baía de Todos-os-Santos na madrugada do dia 1º de novembro, sendo recepcionados com o Sunset de Boas-Vindas no Aratu Iate Clube. A programação se encerra em clima de celebração no dia 2 de novembro, com a cerimônia de premiação e o evento festivo no 2º Distrito Naval, em Salvador (BA), marcando o ponto alto da 3ª edição da regata.

Nesta 3ª edição, participam 34 embarcações, um aumento de 14 em relação à edição anterior. Entre elas, estão o Odara, de Salvador, atual campeão e recordista da RESEBA; e o Adrenalina Pura, um veleiro de 64 pés, o maior a navegar em águas sergipanas, de Fernando de Noronha (PE).

Nas embarcações participantes, aproximadamente 200 velejadores de oito estados chegam em Aracaju pelo mar: Sergipe, Bahia, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Goiás compõem as equipes. Eles cumprirão um trajeto de 150 milhas náuticas entre Aracaju e a Baía de Todos os Santos, passando pelo sul de Sergipe e pelo litoral norte da Bahia, considerado um dos trechos mais belos do litoral nordestino.

Sergipe lidera a participação de embarcações, com 11 veleiros inscritos, seguido da Bahia, com 10 barcos na disputa. A expressiva presença sergipana reforça o crescimento do esporte náutico no estado e o impacto positivo das ações de fomento promovidas pelo Governo de Sergipe, que tem incentivado o desenvolvimento do turismo esportivo e a integração entre atletas e navegadores de todo o país.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, ressaltou o compromisso da gestão em apoiar iniciativas que fortalecem o turismo esportivo e a integração regional. “A Regata Sergipe-Bahia vai além da competição. Ela promove consciência ambiental, movimenta a economia local, valoriza o esporte náutico e reforça os laços entre Sergipe e Bahia. É uma honra para o Governo de Sergipe apoiar um evento que coloca nosso estado em destaque no cenário esportivo nacional e internacional”, destacou.

Representando a comissão organizadora, Tiago Gonzalez reforçou o crescimento da iniciativa: “A 3ª edição da Regata Sergipe-Bahia reforça o crescimento do projeto, que colocou Sergipe no mapa da Vela Oceânica Nacional. Chegamos com ainda mais força e engajamento. A cada ano, a Regata consolida-se como um marco no calendário esportivo do Brasil, atraindo velejadores e velejadoras de diferentes estados e promovendo um espetáculo inesquecível no mar”.

Presença feminina

Entre os participantes desta edição está a velejadora Manuela Martins, integrante do projeto Elas Velejam. O movimento surgiu em 2022 com o intuito de estimular e fortalecer a presença feminina na vela, e mais de 25 mulheres fazem parte do grupo de velejadoras.

Manuela veleja desde os 12 anos e traz o esporte no DNA, herdado do pai, o velejador Manoel Martins. Ela celebra a oportunidade de mais mulheres estarem ocupando espaços nas competições náuticas. “Comecei a velejar por paixão ao mar e a inspiração na minha família, que já praticava o esporte, e hoje poder representar outras mulheres dentro desse universo é uma grande conquista. O projeto Elas Velejam nasceu para mostrar que a vela é um esporte de todos, que exige técnica, coragem e espírito de equipe, independentemente de gênero. Participar da RESEBA é inspirador, e ver mais mulheres nas tripulações é um sinal de que estamos no rumo certo”, destacou ela.

Foto: Arquivo RESEBA