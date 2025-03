Governo de Sergipe apresenta estudo de viabilidade para construção da segunda ponte sobre o Rio Sergipe

Nesta terça-feira, 11, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), apresentou o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) para a construção da segunda ponte sobre o Rio Sergipe. A estrutura interligará os municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros, visando melhorar a mobilidade urbana e impulsionar o desenvolvimento econômico da região. O evento foi realizado no auditório da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise) e contou com a presença de autoridades e membros da sociedade civil.

O estudo foi elaborado pelo consórcio formado pelas empresas MPB Saneamento Ltda, Única Consultores de Engenharia Ltda e Beck de Souza Engenharia Ltda. O documento apresenta análises detalhadas sobre os impactos e benefícios da obra, que se destaca como uma solução estratégica para o crescimento urbano e a integração entre as duas cidades. A nova ponte será construída na zona costeira entre Aracaju e Barra dos Coqueiros, em uma área de grande importância ambiental e urbanística. De um lado, a ponte partirá da região do bairro Coroa do Meio, em Aracaju, próximo ao Shopping Riomar. Do outro, a conexão ocorrerá na Atalaia Nova, no município da Barra dos Coqueiros, ao norte da atual mancha urbana do bairro.

A escolha da localização leva em conta a necessidade de desafogar o trânsito na atual Ponte Construtor João Alves, que já opera no limite de sua capacidade, além de facilitar o acesso ao litoral norte sergipano. A nova estrutura também permitirá maior fluidez ao tráfego, com a inclusão de viadutos na Avenida Delmiro Gouveia, em Aracaju, e uma interseção planejada na Barra dos Coqueiros. O EVTEA aponta que a obra trará benefícios diretos à mobilidade urbana, promovendo um deslocamento mais ágil entre as cidades e fortalecendo setores como o comércio, o turismo e a logística. O fluxo de veículos pesados também será melhor distribuído, contribuindo para a redução de congestionamentos e aumentando a eficiência no transporte de mercadorias e serviços.

O secretário do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas, reforçou a importância do estudo para um planejamento urbano sustentável e ressaltou que os benefícios estimados superam os custos previstos para a execução da obra, consolidando a viabilidade do projeto. “Este é um passo fundamental para garantir que a ponte seja construída com o máximo de eficiência, respeitando os aspectos ambientais e trazendo benefícios para toda a população. O Governo de Sergipe está trabalhando para oferecer uma solução moderna e segura para a mobilidade urbana da nossa capital e região metropolitana”, disse.

O engenheiro civil da empresa Única e coordenador adjunto do EVTEA, Manolo Caramez, destacou a responsabilidade técnica do consórcio na elaboração do estudo. “Nossa equipe se dedicou a apresentar uma análise criteriosa, considerando todas as variáveis ambientais, sociais e econômicas. Com relação ao cronograma, o consórcio está conseguindo atender o cronograma inicial para o desenvolvimento dos estudos e projetos. Nós temos a previsão de conclusão dentro do prazo contratual, sem a necessidade de prorrogações”, explicou.

A apresentação do estudo despertou grande interesse da sociedade. O funcionário público Rodrigo Ribeiro, morador da Barra dos Coqueiros, expressou suas expectativas em relação à obra da ponte. “A gente sente na pele o impacto do trânsito na ponte atual. Uma nova ligação entre Aracaju e Barra vai trazer mais qualidade de vida para quem precisa se deslocar diariamente. Espero que o projeto saia do papel o quanto antes. E é importante também essa transparência do Governo do Estado em apresentar cada etapa para a sociedade civil e órgãos também. Nós, moradores da Barra dos Coqueiros, agradecemos ao governador por essa iniciativa. A cada passo que se avança nesse processo, a gente fica mais próximo de realizar o nosso sonho”, vislumbrou.

Com a conclusão do EVTEA, os próximos passos incluem a continuidade da elaboração do anteprojeto de engenharia, bem como os avanços das demandas relacionadas ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA-Rima), que culminará na realização de audiência pública, etapa fundamental no processo de licenciamento para implantação da segunda ponte interligando os municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros.

