GOVERNO DE SERGIPE APRESENTA AS NOVAS ETAPAS DO PROJETO DO CONJUNTO HABITACIONAL PARQUE DA VITÓRIA

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), realizou na segunda-feira, 3, uma reunião com os moradores do Conjunto Habitacional Parque da Vitória, localizado no bairro Santa Maria, em Aracaju. A equipe da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) também esteve presente no encontro, que teve como objetivo apresentar as novas fases do projeto e reafirmar o compromisso com uma gestão transparente e participativa.

O Parque da Vitória é um conjunto habitacional que está sendo construído para garantir moradia digna a famílias em situação de vulnerabilidade social. O projeto integra o programa de habitação do Governo de Sergipe e representa uma importante conquista no enfrentamento ao déficit habitacional, oferecendo não apenas moradia, mas também dignidade e segurança para centenas de famílias sergipanas.

Durante o encontro, a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, destacou o diálogo como um pilar essencial para o sucesso do projeto. “Esse momento com a comunidade é fundamental para que possamos construir juntos soluções que atendam de forma justa e transparente às necessidades das famílias. O Conjunto Parque da Vitória é um símbolo de esperança e de transformação social, e o Governo de Sergipe segue firme no compromisso de garantir o direito à moradia e melhorar a qualidade de vida de quem mais precisa”, afirmou.

Líder comunitário do bairro, Paulo Mangabeira ressaltou o empenho do governo em estar próximo da população. “Quero agradecer à gestão de Sergipe que veio prestigiar as famílias do bairro Santa Maria. O governador Fábio e a secretária Érica mostraram que têm compromisso com as pessoas menos favorecidas”, declarou.

A moradora e também líder comunitária Marta Andrade reforçou a importância da iniciativa. “Quero agradecer pela oportunidade da casa própria para essas famílias que já estão recebendo o aluguel social. É um sonho que começa a se tornar realidade”, disse.

O encontro foi mais um passo no diálogo constante entre o governo e os beneficiários, fortalecendo a construção coletiva de políticas públicas voltadas à inclusão social e à dignidade das famílias sergipanas.

