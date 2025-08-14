Governo de Sergipe apresenta o talento do artesanato sergipano aos profissionais da Casacor 2025

Cores, texturas, formas, cultura, ancestralidade e muito artesanato sergipano marcaram o encontro de integração entre artesãos e profissionais da Casacor 2025, promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), em parceria com a Casacor Sergipe e o Instituto Banese. O evento aconteceu na manhã desta quarta-feira, 13, no Museu da Gente Sergipana, em Aracaju.

O encontro reuniu arquitetos e designers responsáveis pela ambientação dos espaços da Casacor 2025 para conhecerem melhor a excelência técnica e criativa dos artesãos e do artesanato sergipano. Na oportunidade, os artesãos sergipanos apresentaram suas obras e contaram suas histórias de vida.

Para o secretário do Trabalho, Jorge Teles, o encontro representou a consolidação de uma parceria que deu certo. “É uma satisfação muito grande recebê-los aqui. Nós agradecemos por essa parceria, agradecemos por vocês acreditarem nesse projeto e participarem ativamente. A participação de vocês é essencial. Estamos construindo um novo caminho, construindo uma aproximação entre dois mundos, que com certeza sempre se admiraram, mas nunca tiveram essa oportunidade de diálogo que a parceria entre o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria do Trabalho, com a Casacor tem proporcionado para todos vocês. Meus parabéns por acreditarem no artesanato sergipano, por valorizarem a nossa identidade e com certeza nós teremos mais um ano maravilhoso dessa parceria, dando visibilidade ao trabalho e aos talentos sergipanos”, enfatizou.

Estiveram presentes artesãos da capital e dos municípios de Barra dos Coqueiros, Divina Pastora, Estância, Itabaiana, Itaporanga D’Ajuda, Laranjeiras, Santana do São Francisco, São Cristóvão e Simão Dias, como também profissionais do elenco da Casacor 2025. Esse momento de integração entre os profissionais é essencial para promover a troca de experiências e saberes, favorecendo mais possibilidades na produção de peças, como também o surgimento de parcerias.

Foi o que aconteceu com a artesã ceramista Sônia Souza, que iniciou uma parceria com a arquiteta Patrícia Aguiar na Casacor 2024. “A minha parceria com a arquiteta Patrícia Aguiar pode-se dizer que foi um case de sucesso, e isso só foi possível graças a essa parceria promovida pelo Governo do Estado, porque eu não conhecia Patrícia. A gente se conheceu na Casacor do ano passado. Antes, eu só fazia artigos de mesa posta e recebi o desafio de fazer um quadro. A parceria com ela me ajudou a repensar minhas obras, a ter novas ideias e me reinventar enquanto artesã, enquanto artista. Então, esse encontro é muito importante, é um momento de crescimento porque temos a oportunidade de juntar experiências, de experimentar o novo, de entender o que o mercado está buscando. É muito gratificante ver a valorização do trabalho das artesãs e artesãos”, ressaltou.

Para a arquiteta Patrícia Aguiar, a união da Casacor, arquitetos, Governo do Estado e artesãos é muito importante para a valorização da nossa cultura e atrair novos olhares para o artesanato local. “É uma oportunidade única de conhecermos esses artesãos, conhecer o trabalho deles, conhecer o artesanato local, e a partir daí, selecionar e se aproximar daqueles artesãos, artesãs que houve uma maior identificação com nosso trabalho, que a gente acha que vai integrar melhor com a proposta do ambiente que estamos propondo. Isso reforça muito a identidade cultural do nosso estado, traz uma visibilidade muito boa para todos nós”, explicou.

Arquiteta e artesã participaram de uma roda de conversa trazendo mais detalhes da parceria, como também incentivo para que mais parcerias possam acontecer este ano.

Para a diretora de Artesanato da Seteem, Daiane Santana, o seminário é um passo importante para o reconhecimento e fortalecimento do artesanato sergipano. “Eu aprendi com Jorge Teles que não se faz políticas públicas apenas com discursos. Há necessidade de um planejamento e de recursos para que se valide o que está acontecendo na história de Sergipe. São grandes artistas que precisam ir além da fronteira sergipana, e é isso que está acontecendo neste momento. Hoje, nós temos artesãos que estão com peças fora do Brasil. Todos vocês são diamantes e nós estamos aqui nos lapidando juntos porque o crescimento é coletivo e o reflexo disso é a construção”, enfatizou.

Casacor Sergipe 2025

Com o tema ‘Semear Sonhos’ e proposta de construção de um futuro coletivo e sustentável, a 5ª edição da Casacor Sergipe acontecerá no período de 10 de outubro a 30 de novembro de 2025, no Palácio de Veraneio do Estado de Sergipe, localizado na Avenida Governador Paulo Barreto de Menezes, na Farolândia.

Foto: Richard Mayer