GOVERNO DE SERGIPE APRESENTA PROGRAMA DE APOIO À CAPTAÇÃO DE EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

No último dia 3 de dezembro, o Centro de Convenções AM Malls foi palco do lançamento do programa Sergipe de Portas Abertas, uma iniciativa do Governo de Sergipe para consolidar o estado como destino estratégico para eventos de médio e grande porte. A ocasião reuniu representantes do poder público, associações de classe, entidades patronais e profissionais ligados ao setor de eventos, com o objetivo de apresentar políticas públicas voltadas para o fortalecimento da captação de eventos no estado.

O evento incluiu a divulgação de um edital de apoio à captação de eventos, com lançamento previsto para janeiro, além da divulgação das novas estratégias de planejamento para o setor.

Estruturação do destino e vantagens competitivas

A Secretária Executiva de Turismo, Daniela Mesquita, ressaltou a importância do evento para o turismo de Sergipe. “Este é um marco na história do estado. Sergipe é um destino que abraça, e essa hospitalidade faz toda a diferença para quem escolhe realizar eventos aqui. A infraestrutura que disponibilizamos é complementada por diversas vantagens como a mobilidade urbana, um aeroporto modernizado, uma ampla malha aérea, excelentes hotéis e restaurantes, e tudo isso com o melhor custo-benefício do Nordeste.”

Mesquita também destacou o papel estratégico dos eventos âncora promovidos pelo estado, como a Vila da Páscoa e o Natal Iluminado, que criaram um alicerce para atrair turistas e movimentar a economia. “ Em um primeiro momento esse foi o foco, nossos eventos âncoras, que criam um calendário anual, agora, com a chegada do Hugo Julião, diretor de captação de eventos, avançamos para um novo patamar, voltado para a captação de eventos nacionais e internacionais, e temos hoje um Centro de Convenções e uma rede de fornecedores locais que são cases de sucesso.”

Ações de Apoio do Governo de Sergipe na Realização de Eventos

O Governo trabalhará com 4 eixos de ações para impulsionar a captação de eventos no estado. São eles:

Parcerias Estratégicas

Construção de parcerias com entidades e empresas privadas.

Fortalecimento da cadeia produtiva do turismo.

Geração de impacto positivo na economia local.

Incentivos Financeiros

Oferta de subsídios e incentivos financeiros para eventos.

Redução de custos para organizadores.

Aumento da atratividade de Sergipe como destino de eventos.

Promoção e Divulgação

Campanhas publicitárias para promover eventos realizados no Estado.

Ações de marketing para ampliar a visibilidade dos eventos e atrair maior público.

Apoio Logístico

Suporte em infraestrutura, segurança e serviços essenciais.

Garantia de fluidez e sucesso na execução dos eventos.

Atualização de um inventário (base de dados) para organização e monitoramento de eventos.

Estratégias para o crescimento sustentável

O Secretário Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação, Júlio Filgueira, detalhou as estratégias do estado para captação de eventos. Segundo ele, a principal meta é transformar Sergipe em uma referência nacional em turismo de eventos, promovendo benefícios econômicos e sociais a longo prazo.

Filgueira enumerou alguns importantes pilares estratégicos:

Aumento da Visibilidade e Prestígio

“Trazer eventos de grande porte para Sergipe significa colocar o estado no mapa nacional e internacional, o que atrai novos investimentos, amplia a relevância do destino e promove um ciclo virtuoso de desenvolvimento econômico.”

Desenvolvimento Sustentável

“Estamos incentivando práticas de sustentabilidade na realização de eventos, como a adoção de construções verdes e a gestão eficiente de recursos. Nosso objetivo é mostrar que Sergipe não só está preparado para receber eventos de grande porte, mas também para fazê-lo de forma responsável e alinhada às melhores práticas ambientais.”

Fortalecimento de Redes e Parcerias

“Eventos não são iniciativas isoladas. Envolvem a colaboração entre governo, associações profissionais, empresas e universidades. Este programa reforça um ambiente cooperativo, que é essencial para o sucesso e a continuidade de nossas ações.”

Desenvolvimento Econômico e Geração de Negócios

“Cada evento traz consigo um impacto direto no setor de hospedagem, alimentação, transporte e serviços. Esse aumento na atividade econômica local é um motor para a geração de empregos e o surgimento de novos negócios, além de proporcionar retornos significativos para a economia do Estado.”

Promoção e Valorização Cultural

“Eventos são oportunidades de celebrar e promover a identidade cultural de Sergipe. Ao destacar nossa história, tradições e gastronomia, também atraímos visitantes em busca de experiências autênticas.”

Depoimentos de cases de sucesso

Dr. George Caldas, vice-presidente da Sociedade Sergipana de Ginecologia e Obstetrícia, relatou o sucesso do Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida. “Após 12 anos sem eventos médicos em Sergipe, conseguimos reunir especialistas de todo o país. A infraestrutura do Centro de Convenções e de toda a cadeia de fornecedores local foi fundamental para o sucesso do evento, que gerou entre R$5 e R$7 milhões para a economia local em poucos dias.”

Anderson das Neves, presidente do DER-SE, compartilhou a experiência do Encontro Nacional de Conservação Rodoviária e Reunião Anual da Pavimentação Enacor/RAPv, que atraiu 2.000 participantes e recolocou Sergipe na rota de grandes eventos no Nordeste. “Foram três anos de planejamento para um evento que não acontecia na região nordeste há 11 anos. Hoje temos certeza de que Sergipe está plenamente preparado para receber eventos dessa magnitude.”

Reconhecimento nacional

Paulo Octávio, presidente da União Brasileira de Feiras e Eventos (UBRAFE), elogiou a iniciativa. “Viajo pelo Brasil inteiro e é raro encontrar um estado com estratégias tão bem organizadas para a captação de eventos. Sergipe está de parabéns pela centralização de informações e pela criação de políticas claras que fortalecem o setor.”

Criação de novas perspectivas

A diretora do Centro de Convenções AM Malls, Rafaella Mamede, reforçou o compromisso da gestão com o setor de eventos. “Assim como a reabertura do Centro de Convenções foi um marco na nossa história recente, o lançamento do programa Sergipe de Portas Abertas é um um outro passo definitivo para consolidar o estado como um dos principais polos de eventos no nordeste e no Brasil. Saúdo essa iniciativa do Governo do Estado, é um movimento estratégico que sem dúvidas impulsiona não apenas economicamente o Estado de Sergipe, mas também culturalmente. O legado que cada um desses eventos deixa no local onde ele é realizado é transformador”.