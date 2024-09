GOVERNO DE SERGIPE APRESENTA PROPOSTA DE BOLSA ATLETA ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DO ESPORTE

Os atletas sergipanos encerraram esta quinta-feira, 12, com a perspectiva de mais um incentivo para fortalecer as suas carreiras. Isso porque o Governo de Sergipe apresentou a proposta do Bolsa Atleta Estadual, que prevê um investimento total de R$ 1,8 milhão para a oferta de 195 bolsas anuais para esportistas e técnicos. O Projeto de Lei que instituirá o programa segue para votação na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) e, caso aprovado, deve ser sancionado ainda este ano pelo Executivo estadual, para que seja colocado em prática no início de 2025.

Com o objetivo de assegurar que os desportistas tenham o suporte necessário para alcançar grandes conquistas, a ação será destinada a atletas de alto rendimento – sejam individuais ou coletivos – olímpicos, paralímpicos e surdolímpicos que estejam filiados à federação sergipana correspondente à sua modalidade. De acordo com a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, o projeto foi elaborado com base em estudos e consultas às composições de outros programas de incentivo ao esporte a nível estadual e nacional, a exemplo do Bolsa Atleta do Governo Federal. Ainda segundo a gestora, a construção da proposta também contou com a participação das federações esportivas do estado.

“Esse programa vem para ser um divisor de águas no desenvolvimento do esporte sergipano. Com tudo dando certo, sendo aprovado e com a lei sendo sancionada, a partir de novembro vamos poder lançar o edital, primeiro com as federações, para que elas possam indicar as competições válidas, e depois com os atletas, para que eles possam efetuar a inscrição. A secretaria vai formar uma comissão para fazer a análise de todas as inscrições, e aí sim a divulgação da lista de resultados”, prospectou Mariana Dantas.

Expectativas

A apresentação da proposta foi aprovada por alunos atletas, professores e treinadores, a exemplo do professor de tiro com arco Anderson Melo, que treina os alunos do Colégio Estadual Armindo Guaraná, localizado em São Cristóvão. Para o técnico, a perspectiva de mais um incentivo da gestão estadual ao desporto demonstra a preocupação com a categoria. “Será um grande passo. Sergipe está avançando à frente de outros estados, porque valoriza o profissional de Educação Física e do esporte. As pessoas, às vezes, veem o esporte somente como passatempo ou brincadeira, mas o esporte também é uma profissão. O atleta se dedica em média de 8 a 12 horas para que tenha um resultado e seja reconhecido, para que viva o esporte como uma profissão”, ponderou o professor.

Assim como ele, seu aluno, o estudante Guilherme Eduardo, de 16 anos, já está de dedos cruzados para que, com a aprovação do projeto, eles sejam duas das 195 pessoas contempladas com as bolsas. “Estou correndo atrás para seguir o esporte profissional e, com essa bolsa, terei como investir no meu esporte. Pretendo me inscrever, e já estou super animado”, contou o aluno atleta de tiro com arco.

Quem também já está com as expectativas altas para a aprovação do projeto é a estudante Ariele Cristina, 18, que treina boxe por meio da ação social Punhos de Ouro, no bairro Industrial, em Aracaju, e tem o sonho de se tornar uma boxeadora profissional. “Vai ajudar bastante pra poder continuar no esporte, no deslocamento para o treino, na compra de material”, considerou a atleta, que, após ser medalhista de ouro no campeonato estadual da modalidade, participou da competição nacional, em Foz do Iguaçu (PR), no final de agosto.

Categorias

A proposta é que o programa seja dividido em cinco categorias, com a seguinte distribuição de vagas e valores: infantil (40 vagas para bolsas de R$ 200,00); estudantil (45 vagas para bolsas de R$ 400,00); base (40 vagas para bolsas de R$ 800,00); nacional (35 vagas para bolsas de R$ 1.200,00) e internacional (dez vagas para bolsas de R$ 2.000,00), o que corresponde a um total de 170 bolsas de apoio financeiro a atletas de alto rendimento. Vale destacar que para cada tipo de bolsa deve haver uma série de pré-requisitos a serem cumpridos.

Os esportistas que desejam concorrer a uma das vagas para a categoria infantil devem ter idade entre 9 e 11 anos completos no ano da concessão do benefício e ter alcançado a classificação mínima de 3º lugar na competição estadual indicada pela federação ou o 3º lugar no ranking estadual da sua modalidade. Para pleitear a bolsa na categoria estudantil, é necessário ter entre 12 e 25 anos completos no ano da concessão e ter alcançado a classificação mínima de 3º colocado nos Jogos da Primavera ou nos Jogos Universitários Estaduais do ano imediatamente anterior a este edital.

Já os atletas de base precisam ter idade entre 12 e 17 anos completos no ano da concessão do benefício e ter alcançado a classificação mínima de 3º lugar na competição estadual indicada pela federação ou o 3º lugar no ranking estadual, enquanto aqueles que desejam concorrer a bolsas nacionais devem possuir idade mínima de 14 anos completos no ano da concessão do benefício, ter alcançado a classificação mínima de 4º lugar na competição nacional indicada pela federação ou no ranking nacional da sua modalidade. Por fim, no caso de esportistas interessados nas bolsas internacionais, é necessário possuir idade mínima de 14 anos completos no ano da concessão do benefício e ter alcançado a classificação mínima de 6º lugar nas competições internacionais indicadas pela federação de sua modalidade.

Bolsa técnico

Com a aprovação da proposta, além dos atletas contemplados, técnicos também poderão concorrer a bolsas no valor de R$ 1.200,00. O interessado deve ter residência e atuação profissional comprovada no em Sergipe por pelo menos dois anos, estar registrado no Conselho Regional de Educação Física (CREF) – com exceção dos técnicos de lutas – e associado a um atleta, paratleta, ou atleta-guia contemplado nas categorias de bolsa-atleta nacional ou internacional. Serão disponibilizadas 25 vagas

Acesso

O Projeto de Lei ainda dispõe sobre o procedimento necessário para o acesso à bolsa: os desportistas interessados deverão apresentar uma declaração da Federação Sergipana ou da Confederação Brasileira que comprove seus resultados em competições esportivas oficiais realizadas no ano anterior àquele em que demandarem o benefício.

A concessão será baseada exclusivamente em critérios técnico-desportivos descritos em edital a ser divulgado pela Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), responsável pela construção e condução do programa. O documento também irá conter informações referentes às datas de inscrição para o recebimento da bolsa.

Time Sergipe

Durante a cerimônia de apresentação da proposta do Bolsa Atleta nesta quinta, no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju, o Governo do Estado também realizou a entrega dos novos uniformes do Time Sergipe, oriundos de um investimento de R$ 53 mil, e anunciou o apoio financeiro de R$ 137.052,50 para o transporte terrestre e de R$ 11,5 mil para o transporte aéreo dos 239 atletas, técnicos e demais membros da delegação sergipana que irão representar o estado nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), em Recife (PE).

Foto: Erick O’Hara