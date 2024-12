 Governo de Sergipe assina contrato com a e Iguá Saneamento

O Governo de Sergipe realiza nesta quarta-feira, 18, a solenidade de assinatura do contrato com a Iguá Saneamento, vencedora do leilão de concessão parcial dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em 74 municípios sergipanos. O ato de assinatura será às 11 horas, no Centro de Convenções de Sergipe AM Malls, e contará com a presença do governador Fábio Mitidieri e o CEO da Iguá, Roberto Barbuti.

A concessionária ficará responsável pela administração dos serviços pelos próximos 35 anos. A previsão de investimentos é de mais de R$ 6 bilhões, com geração de 20 mil empregos diretos e indiretos. O processo de concessão parcial visa a universalização do abastecimento de água potável e coleta e tratamento de esgoto no território sergipano, como estabelece o o Novo Marco do Saneamento, cujo prazo para ser totalmente implementado é até 31 de dezembro de 2033.