Governo de Sergipe assina termos de fomento do ‘Acelera Mulher’ com organizações

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM), deu início, nesta quarta-feira, 24, às assinaturas dos termos de fomento junto às Organizações da Sociedade Civil (OSCs) sem fins lucrativos que tiveram propostas aprovadas no edital do programa Acelera Mulher. A iniciativa estratégica do Estado visa promover a inclusão produtiva e fortalecer a autonomia financeira de mulheres sergipanas, especialmente daquelas em situação de vulnerabilidade social e econômica.

O edital selecionou dez OSCs, que deverão receber, cada uma, o valor de R$ 25 mil, por meio da celebração de termos de fomento, totalizando um investimento de R$ 250 mil para o desenvolvimento de projetos voltados à promoção, proteção e defesa dos direitos da mulher. A proposta é incentivar projetos voltados à inclusão produtiva e à agricultura familiar, priorizando ações que promovam melhorias de processos, inovação e desenvolvimento econômico para mulheres nesses contextos.

Segundo a secretária da SPM, Danielle Garcia, o edital representa um passo significativo para a promoção da equidade de gênero e o fortalecimento das organizações sociais sergipanas. “A assinatura destes termos de fomento é mais um passo para a concretizar o ‘Acelera Mulher’, que vai estimular o desenvolvimento sustentável das comunidades, gerando emprego e renda, resultando na redução da pobreza e na melhoria da qualidade de vida das nossas mulheres. E vamos acompanhar de perto a execução dos projetos viabilizados por estes recursos”, afirmou ela.

O ‘Acelera Mulher’ representa uma importante estratégia da SPM para garantir os direitos das mulheres, com objetivo de promover o fortalecimento socioeconômico das sergipanas. “Essa parceria é maravilhosa. A gente assiste a 200 mulheres, fornecendo almoço todos os dias. Agora, vamos capacitar um grupo de mulheres na área de alimentação visando a integração delas ao mercado de trabalho”, salientou a presidente do Instituto Caridade Rosa, Damiana Marcela.

A diretora técnica do Instituto Cultural e Esportivo de Sergipe Piabinha de São Braz, Isabela Bispo, destacou a importância de projetos como o ‘Acelera Mulher’. “O terceiro setor tem uma caminhada constante em busca de recursos, que é o principal meio para a gente poder executar as políticas públicas, desempenhando um papel fundamental na sociedade, sendo parceiro dos governos. E quando o governo entende isso, a gente consegue avançar enquanto sociedade. Agradecemos muito à SPM pela sensibilidade para entender esse propósito do terceiro setor para realizar ações voltadas para as mulheres”, ressaltou.

A diretora-presidente do Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe (GACC/SE), Elenilda Novais, também reconheceu a relevância da parceria com a SPM. “Principalmente para a gente que trabalha também com as mães das crianças que são atendidas por nossa instituição. Com este recurso, conseguiremos promover qualificação profissional. Por isso, é muito importante a gente estar sempre fechando essas parcerias”, ressaltou.

Além do aporte financeiro, o programa também busca apoiar mulheres que enfrentam barreiras significativas para alcançar a independência econômica, seja por situações de violência doméstica, instabilidade no emprego formal ou ausência de redes de apoio.

