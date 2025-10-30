Governo de Sergipe começa a pagar salários dos servidores nesta quinta-feira

O governo de Sergipe começa a pagar, nesta quinta-feira (30), a folha salarial deste mês. Entre ativos, aposentados e pensionistas, mais de 75 mil pessoas receberão as respectivas remunerações. A quitação dos salários e benefícios será feita em apenas duas etapas.

Nesta quinta, recebem os aposentados e pensionistas. Já amanhã (31), será a vez dos servidores das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações receberem seus pagamentos. Os valores serão depositados ao longo dos respectivos dias.

O cumprimento do calendário injetará cerca de R$ 510 milhões na economia sergipana. A ação ajuda a aumentar a circulação de recursos dentro do estado, contribuindo para o desenvolvimento local.

Fonte e foto: G/S