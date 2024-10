Governo conclui obras do novo Centro de Treinamento da Ginástica Rítmica

O Governo de Sergipe, em parceria com o Ministério do Esporte e através da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), está na fase final de entrega do novo Centro de Treinamento de Ginástica Rítmica. Com 99% das obras concluídas, o projeto recebeu um investimento de aproximadamente R$ 700 mil, destinados à reforma e obra de climatização, proporcionando condições ideais para o treinamento das ginastas.

A reforma do centro inclui melhorias nas instalações como a renovação das áreas de treino, modernização dos equipamentos e ampliação de espaços para o conforto e segurança das atletas. A reforma e climatização já somam um investimento de R$ 686.939,28, incluindo a ampliação do vestiário feminino, com implantação de hidromassagem e tratamento das atletas; construção de sala médica, de reunião e administração; ampliação da cozinha; instalação de doze equipamentos de ar condicionado; climatização das salas administrativas e refeitório; revisão da cobertura; implantação de forro PVC em todo o ginásio; e pintura geral.

Durante o período da reforma, o Governo de Sergipe garantiu que as atletas pudessem continuar seus treinos sem interrupções. Para isso, o Ginásio de Esportes Constâncio Vieira ficou à disposição para que as atividades fossem mantidas, evitando qualquer prejuízo. Tal medida reflete o compromisso do Governo com a continuidade do trabalho e a excelência esportiva no estado.

A Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (CEHOP) desempenhou um papel fundamental na fiscalização de todas as etapas da construção, garantindo o cumprimento dos prazos e a qualidade técnica dos serviços. “A CEHOP acompanhou de perto cada fase, assegurando que a obra fosse executada conforme o planejamento inicial e atendesse às exigências de um espaço de alto rendimento esportivo”, destacou o presidente Jorge Henrique César Souza.

As atletas da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica estão ansiosas para retomar os treinamentos no local. A técnica Camila Ferezin compartilhou suas expectativas com entusiasmo: “O novo Centro de Treinamento eleva ainda mais o nível da nossa preparação. A climatização e a estrutura modernizada garantem mais conforto e eficiência nos treinos, o que é fundamental para o desenvolvimento das atletas.”

A secretária da Seel, Mariana Dantas, também destacou a importância desse investimento para o esporte sergipano. “Estamos muito felizes em entregar um espaço de excelência que atende aos padrões internacionais. Isso reforça o compromisso do Governo do Estado em fomentar o esporte e apoiar nossas ginastas, que são referência nacional. O novo CT é um marco para o desenvolvimento da Ginástica Rítmica em Sergipe”, exaltou.

Próximos Campeonatos da CBG em Sergipe

Além da finalização do novo Centro de Treinamento de Ginástica Rítmica, Sergipe se prepara para sediar grandes eventos esportivos nos próximos dias. A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) realizará no estado o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Ginástica Artística Juvenil e Pré-Juvenil masculino e feminino, de 9 a 13 de outubro; e o Sul-Americano de Ginástica Artística Adulto, de 14 a 20 de outubro. Ambos acontecem no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju, com entrada gratuita.

Esses eventos colocam Sergipe no centro das atenções do cenário esportivo, trazendo atletas de alto nível de todo o Brasil e da América do Sul. As competições reforçam a relevância do estado como um polo de desenvolvimento da ginástica, impulsionado por investimentos como o novo Centro de Treinamento.

Foto: Ascom Seel