Governo de Sergipe confirma programação do Arraiá do Povo nesta terça

O Governo de Sergipe informa que está mantida, sem qualquer alteração, a programação do Arraiá do Povo nesta terça-feira, 18, com a ‘Terça do Arrocha’. As atrações programadas para esta data – Liene Show, Nadson O Ferinha, Heitor Costa e Devinho Novaes – estão confirmadas e os shows no Palco Rogério têm início às 19 horas.

A ‘Terça do Arrocha’ é uma das novidades trazidas à programação do Arraiá do Povo este ano pelo Governo do Estado, realizador do evento junino na Orla da Atalaia, e tem atraído um grande público todas as noites.

