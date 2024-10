Governo de Sergipe conquista prêmios por gerenciamento de projetos

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan) e da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE), foi premiado no 10° Congresso Sergipano de Gestão, Projetos e Liderança (CSGPL), realizado nesse sábado, 19, pelo Project Management Institute (PMI). As duas instituições apresentaram ao público, na categoria Escritório de Gerenciamento de Projetos (PMO), ações desenvolvidas com foco nos projetos estratégicos do Governo do Estado.

A Seplan levou parte do processo de gerenciamento dos projetos, que é feito pela subsecretaria de Planejamento e Monitoramento Estratégico (SPME), e conquistou o 2º lugar no Prêmio Melhores do Ano 2024 na categoria. Já a PMSE, que garantiu a primeira colocação, destacou a atuação junto aos projetos executados pela Instituição, em apoio também à Diretoria de Planejamento (Diplan). “Primeira colocação e segunda colocação estão indo para o Governo do Estado de Sergipe, mostrando que estamos, todos nós, bastante envolvidos em fazer com que os nossos projetos tenham cada vez mais efetividade e produzam lá na ponta os resultados que a gente espera para a população”, pontuou Julio Filgueira, secretário da Seplan.

Implantação e evolução

Durante a apresentação, foram destacadas as etapas de implantação do trabalho exercido pela SPME, passando pela construção do Planejamento Estratégico do Governo 2023-2026, realização de seminários e oficinas de Gestão Estratégica, validação do Quadro de Metas 2023-2024, criação da Seplan e o fortalecimento da Rede Estadual de Planejamento e Orçamento, pontuando o uso de ferramentas de monitoramento e avaliação dos projetos.

Representando a Seplan, participaram do evento o secretário Julio Filgueira, a secretária executiva, Melina Tavares, a assessora de Gestão Estratégica, Marianna Albuquerque e uma parte dos servidores que integram a SPME: Alberto Araújo, Priscila Fortuna, Roberta Dias, Flávio Gama e Diego Menezes. “O papel que a gente faz é se desafiar nesse gerenciamento de projetos, de processos e trazer a liderança como pano de fundo. É uma honra para nós do Governo do Estado de Sergipe, por meio da Seplan, estarmos representando e trazendo todo esse trabalho e toda a sistemática que a gente tem implementado desde 2023”, destacou Melina Tavares, secretária executiva da Seplan.

Foto: Dayanne Carvalho